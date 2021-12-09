إنجلترا تواجه "أوميكرون" بالعمل من المنزل مجدداً.. وجونسون يطالب بـ"الثالثة"

اعتذر عن مقطع يُظهر طاقم مكتبه وهم يمزحون بشأن تقارير حفل في مقر إقامته

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء أمس الأربعاء، تشديد الإجراءات الاحترازية في إنجلترا؛ لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون».



وتشمل الإجراءات الإضافية التوصية بالعمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنا، وفرض ارتداء الكمامات في أغلب الأماكن العامة المغلقة، وعدم السماح لغير المطعمين بدخول الأندية الليلية والأماكن المزدحمة.



وكان جونسون قال صباحاً أمام البرلمان إن المتحور الجديد «أوميكرون» ينتشر أسرع من أي متحور آخر ظهر حتى الآن لفيروس كورونا، وحث البريطانيين على تلقي جرعات لقاح معززة، وفق «رويترز».

وأضاف: «لدينا الآن متحور أوميكرون، متحور ينتشر أسرع بكثير من أي متحور رأيناه. لذلك أطالب الجميع بالتوجه لتلقي جرعة معززة بمجرد استدعائهم لذلك».



إلى ذلك، اعتذر جونسون عن مقطع فيديو يظهر طاقم مكتبه وهم يمزحون بشأن تقارير عن حفل في مقر إقامته في داونينغ ستريت أثناء إجراءات الإغلاق للحد من فيروس كورونا، بحسب «رويترز».



وقال جونسون إنه استشاط غضباً من مشاهدة الفيديو، لكنه تلقى تأكيدات بعدم إقامة الحفل. وأضاف أمام البرلمان: «كنت في غاية الغضب أيضاً عند رؤية ذلك المقطع».

وأضاف: «أعتذر بشدة عن الشعور بالإساءة الذي تسبب فيه في كل أنحاء البلاد وعن الانطباع الذي تركه... لكنني أكرر أنني تلقيت تأكيدات مراراً وتكراراً منذ ظهور هذه الادعاءات بأنه لم يكن هناك حفل ولم يتم انتهاك أي قواعد لمكافحة (كوفيد-19)».



وسارعت مستشارة رئيس الحكومة أليغرا ستراتون، التي كانت تتولى منصب السكرتيرة الإعلامية وقت تسجيل الفيديو، إلى تقديم استقالتها. ويظهر الفيديو ستراتون وهي تشير مازحة إلى «حفلة خيالية» خلال التحضير لمؤتمر صحافي زائف. وأقرت دامعةً أثناء تلاوتها بياناً بأن تعليقاتها «استخفت على ما يبدو بالقواعد»، مضيفة: «سأندم على تلك التعليقات طيلة حياتي».