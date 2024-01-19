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صافرات الإنذار تدوي بالدمام الأربعاء المقبل

في الساعة الواحدة ظهراً للتأكّد من كفاءة الأنظمة

تنفّذ المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضحت المديرية أنها ستنفّذ تجارب مماثلة في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها في وقتٍ لاحقٍ؛ بهدف التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

الدفاع المدني الدمام صافرات الإنذار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صافرات الإنذار تدوي بالدمام الأربعاء المقبل
سبق

تنفّذ المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضحت المديرية أنها ستنفّذ تجارب مماثلة في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها في وقتٍ لاحقٍ؛ بهدف التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
10:11 AM

صافرات الإنذار تدوي بالدمام الأربعاء المقبل

في الساعة الواحدة ظهراً للتأكّد من كفاءة الأنظمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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تنفّذ المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضحت المديرية أنها ستنفّذ تجارب مماثلة في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها في وقتٍ لاحقٍ؛ بهدف التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

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