صافرات الإنذار تدوي بالدمام الأربعاء المقبل

في الساعة الواحدة ظهراً للتأكّد من كفاءة الأنظمة

تنفّذ المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضحت المديرية أنها ستنفّذ تجارب مماثلة في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها في وقتٍ لاحقٍ؛ بهدف التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.