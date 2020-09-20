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"الصحة": تسجيل 483 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1009 خلال الـ24 ساعة الماضية

لأول مرة منذ 5 أشهر.. المملكة تسجل أقل من 500 إصابة يومية جديدة بكورونا

"الصحة": نسبة التعافي من الفيروس تجاوزت 94%.. 1009 حالات تعافٍ جديدة

كشفت الأرقام الواردة في تقرير "الصحة" اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن اليوم شهد تسجيل أقل من 500 إصابة بالفيروس، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس #كورونا في #المملكة تجاوزت 94%.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329754 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1009 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 310439 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4485 حالة وفاة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة منذ 5 أشهر.. المملكة تسجل أقل من 500 إصابة يومية جديدة بكورونا
سبق

كشفت الأرقام الواردة في تقرير "الصحة" اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن اليوم شهد تسجيل أقل من 500 إصابة بالفيروس، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس #كورونا في #المملكة تجاوزت 94%.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329754 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1009 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 310439 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4485 حالة وفاة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
03:54 PM

لأول مرة منذ 5 أشهر.. المملكة تسجل أقل من 500 إصابة يومية جديدة بكورونا

"الصحة": نسبة التعافي من الفيروس تجاوزت 94%.. 1009 حالات تعافٍ جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الأرقام الواردة في تقرير "الصحة" اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن اليوم شهد تسجيل أقل من 500 إصابة بالفيروس، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر.

وأوضحت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس #كورونا في #المملكة تجاوزت 94%.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 329754 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1009 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 310439 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4485 حالة وفاة.

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38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,188
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