وزير الطاقة يرأس الاجتماع الافتراضي لـ"أوبك+"

ومجموعة من الدول المنتجة للنفط.. دعت إليه السعودية

يرأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاجتماع الافتراضي لـ "#أوبك+" ومجموعة من الدول المنتجة الأخرى الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية.



وطبقًا لـ"رويترز": تبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون تتصدرهم المملكة وروسيا، يوم الخميس؛ أكبر تخفيضات لهم على الإطلاق في إنتاج النفط، لكن الجهود الرامية لمعالجة انحدار الأسعار خلال جائحة فيروس كورونا يعقدها خلافٌ ثَارَ في الآونة الأخيرة ومعارضة الولايات المتحدة للمشاركة في التخفيضات.