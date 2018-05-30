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قرار أممي بالتحقيق في "جرائم إسرائيل".. وترحيب ودعوة من الجامعة العربية

فيما طالب "أبو علي" بضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة وتوفير سبل الدعم لها

رحّبت جامعة الدول العربية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة الخاص، بتشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصةً في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه عبر التطهير العرقي في حيي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان على غزة، ومُعاقبة مُرتكبي هذه الجرائم وداعميهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريحٍ له اليوم، إن هذا القرار يعكس عزم المُجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر، والمُضيّ قُدما في مُساءلة ومُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.

وطالب "أبو علي"، بضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير جميع سُبل الدعم لإنجاح عملها، داعياً الدول والأطراف الدولية الفاعلة، إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عمل اللجنة الدولية، والانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واحترام إرادة المُجتمع الدولي.

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قرار أممي بالتحقيق في "جرائم إسرائيل".. وترحيب ودعوة من الجامعة العربية
سبق

رحّبت جامعة الدول العربية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة الخاص، بتشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصةً في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه عبر التطهير العرقي في حيي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان على غزة، ومُعاقبة مُرتكبي هذه الجرائم وداعميهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريحٍ له اليوم، إن هذا القرار يعكس عزم المُجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر، والمُضيّ قُدما في مُساءلة ومُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.

وطالب "أبو علي"، بضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير جميع سُبل الدعم لإنجاح عملها، داعياً الدول والأطراف الدولية الفاعلة، إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عمل اللجنة الدولية، والانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واحترام إرادة المُجتمع الدولي.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:48 AM

قرار أممي بالتحقيق في "جرائم إسرائيل".. وترحيب ودعوة من الجامعة العربية

فيما طالب "أبو علي" بضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة وتوفير سبل الدعم لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّبت جامعة الدول العربية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة الخاص، بتشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصةً في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه عبر التطهير العرقي في حيي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان على غزة، ومُعاقبة مُرتكبي هذه الجرائم وداعميهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريحٍ له اليوم، إن هذا القرار يعكس عزم المُجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر، والمُضيّ قُدما في مُساءلة ومُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.

وطالب "أبو علي"، بضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير جميع سُبل الدعم لإنجاح عملها، داعياً الدول والأطراف الدولية الفاعلة، إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عمل اللجنة الدولية، والانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واحترام إرادة المُجتمع الدولي.

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