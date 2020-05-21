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القنفذة.. "بلدية حلي": مصادرة وإتلاف فواكه لعامل متجول مصاب بـ"كورونا"

قبل وصولها لموزعي الفواكه والخضراوات في المدن الرئيسة القريبة

صادرت بلدية حلي بالقنفذة وأتلفت 14 كرتون مانجو وكمية من الخضراوات والفواكه من منزل بائع متجول قبل توزيعها، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح متحدث بلدية حلي هادي الشيخي لـ"سبق" أنه بعد التأكد من إصابة عامل من الباعة الجائلين بفيروس كورونا بقرية قوز بن عطاف/الكدوة، قامت بلدية حلي جنوب محافظة القنفذة مساء أمس (الأربعاء) بمصادرة وإتلاف جميع منتجات الفواكه من داخل مقر سكن العامل قبل توزيعها "14 كرتون مانجو"، وذلك بالشراكة مع إدارة القطاع الصحي بحلي.

وأشار "الشيخي" إلى أن العامل كانت قد ظهرت عليه أعراض قبيل عدة أيام منها الحرارة وحمى وراجع المستشفى ليتبين بعد إجرائه التحليل الطبي وظهور النتائج بإصابته بمرض كورونا المستجد Covid-19، فتم عزله بأحد مستشفيات المحافظة ، كما تم مصادرة وإتلاف جميع المنتجات الزراعية من فواكه وخضَر والتي كانت مخزنة بمقر السكن، لافتًا إلى أن البائع يقوم بجمع وتخزين المنتجات الزراعية في مقر سكنه ومن ثم توزيعها على موزعي الفواكه والخضَر في المدن الرئيسة القريبة.

وأضاف أن الجهات الصحية ستتولى من جانبها إجراء الفحص على المخالطين للعامل بالسكن.

فيروس كورونا الجديد بلدية حلي القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنفذة.. "بلدية حلي": مصادرة وإتلاف فواكه لعامل متجول مصاب بـ"كورونا"
سبق

صادرت بلدية حلي بالقنفذة وأتلفت 14 كرتون مانجو وكمية من الخضراوات والفواكه من منزل بائع متجول قبل توزيعها، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح متحدث بلدية حلي هادي الشيخي لـ"سبق" أنه بعد التأكد من إصابة عامل من الباعة الجائلين بفيروس كورونا بقرية قوز بن عطاف/الكدوة، قامت بلدية حلي جنوب محافظة القنفذة مساء أمس (الأربعاء) بمصادرة وإتلاف جميع منتجات الفواكه من داخل مقر سكن العامل قبل توزيعها "14 كرتون مانجو"، وذلك بالشراكة مع إدارة القطاع الصحي بحلي.

وأشار "الشيخي" إلى أن العامل كانت قد ظهرت عليه أعراض قبيل عدة أيام منها الحرارة وحمى وراجع المستشفى ليتبين بعد إجرائه التحليل الطبي وظهور النتائج بإصابته بمرض كورونا المستجد Covid-19، فتم عزله بأحد مستشفيات المحافظة ، كما تم مصادرة وإتلاف جميع المنتجات الزراعية من فواكه وخضَر والتي كانت مخزنة بمقر السكن، لافتًا إلى أن البائع يقوم بجمع وتخزين المنتجات الزراعية في مقر سكنه ومن ثم توزيعها على موزعي الفواكه والخضَر في المدن الرئيسة القريبة.

وأضاف أن الجهات الصحية ستتولى من جانبها إجراء الفحص على المخالطين للعامل بالسكن.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:15 PM

القنفذة.. "بلدية حلي": مصادرة وإتلاف فواكه لعامل متجول مصاب بـ"كورونا"

قبل وصولها لموزعي الفواكه والخضراوات في المدن الرئيسة القريبة

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علي السحاري - القنفذة
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صادرت بلدية حلي بالقنفذة وأتلفت 14 كرتون مانجو وكمية من الخضراوات والفواكه من منزل بائع متجول قبل توزيعها، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح متحدث بلدية حلي هادي الشيخي لـ"سبق" أنه بعد التأكد من إصابة عامل من الباعة الجائلين بفيروس كورونا بقرية قوز بن عطاف/الكدوة، قامت بلدية حلي جنوب محافظة القنفذة مساء أمس (الأربعاء) بمصادرة وإتلاف جميع منتجات الفواكه من داخل مقر سكن العامل قبل توزيعها "14 كرتون مانجو"، وذلك بالشراكة مع إدارة القطاع الصحي بحلي.

وأشار "الشيخي" إلى أن العامل كانت قد ظهرت عليه أعراض قبيل عدة أيام منها الحرارة وحمى وراجع المستشفى ليتبين بعد إجرائه التحليل الطبي وظهور النتائج بإصابته بمرض كورونا المستجد Covid-19، فتم عزله بأحد مستشفيات المحافظة ، كما تم مصادرة وإتلاف جميع المنتجات الزراعية من فواكه وخضَر والتي كانت مخزنة بمقر السكن، لافتًا إلى أن البائع يقوم بجمع وتخزين المنتجات الزراعية في مقر سكنه ومن ثم توزيعها على موزعي الفواكه والخضَر في المدن الرئيسة القريبة.

وأضاف أن الجهات الصحية ستتولى من جانبها إجراء الفحص على المخالطين للعامل بالسكن.

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