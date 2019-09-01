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"العدل": تحديث 460 ألف صك ضمن "رقمنة الثروة العقارية"

أكدت أن النصيب الأكبر كان خلال العام المنصرم 1440هـ

أعلنت وزارة العدل تحديث نحو 460 ألف صك، منذ إطلاق خدمة تحديث صكوك الملكية العقارية.

وجاء النصيب الأكبر من تحديث الصكوك خلال العام المنصرم 1440هـ، حيث تم تحديث أكثر من 116 ألف صك قديم، منها 2606 صكوك عبر خدمة تحديث الصكوك الورقية القديمة إلى صكوك شاملة إلكترونية، التي أطلقت من خلال موقع وزارة العدل، ضمن الخدمات الإلكترونية اليسيرة وسهلة الاستخدام عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.

وتسعى وزارة العدل من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وتهدف المبادرة إلى تسجيل الملكية العقارية للملاك للحصول على أفضل الخدمات الإلكترونية والتماشي معها لكسب أفضل الممارسات في إدارة الثروة العقارية مثل طلب الاستفسار عن الأملاك العقارية ومعرفة حال صك الملكية العقارية والطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري وإصدار صك بدل مفقود أو بدل تالف والاستعلام عن عقاراتي وغيرها من الخدمات، كما تدعم تطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ العمليات العقارية بسرعة ودقة عالية.

وتعزز المبادرة الأمن العقاري في المملكة، من خلال توفير بيئة إلكترونية آمنة ذات إجراءات مبسطة وسريعة في متناول ملاك العقار على بوابة ناجز التي تعتبر منصة للخدمات العدلية الإلكترونية.

ويستفيد من المبادرة جميع ملاك العقارات؛ سعياً من الوزارة لزيادة رضا المستفيد من الخدمات العقارية.

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"العدل": تحديث 460 ألف صك ضمن "رقمنة الثروة العقارية"
سبق

أعلنت وزارة العدل تحديث نحو 460 ألف صك، منذ إطلاق خدمة تحديث صكوك الملكية العقارية.

وجاء النصيب الأكبر من تحديث الصكوك خلال العام المنصرم 1440هـ، حيث تم تحديث أكثر من 116 ألف صك قديم، منها 2606 صكوك عبر خدمة تحديث الصكوك الورقية القديمة إلى صكوك شاملة إلكترونية، التي أطلقت من خلال موقع وزارة العدل، ضمن الخدمات الإلكترونية اليسيرة وسهلة الاستخدام عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.

وتسعى وزارة العدل من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وتهدف المبادرة إلى تسجيل الملكية العقارية للملاك للحصول على أفضل الخدمات الإلكترونية والتماشي معها لكسب أفضل الممارسات في إدارة الثروة العقارية مثل طلب الاستفسار عن الأملاك العقارية ومعرفة حال صك الملكية العقارية والطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري وإصدار صك بدل مفقود أو بدل تالف والاستعلام عن عقاراتي وغيرها من الخدمات، كما تدعم تطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ العمليات العقارية بسرعة ودقة عالية.

وتعزز المبادرة الأمن العقاري في المملكة، من خلال توفير بيئة إلكترونية آمنة ذات إجراءات مبسطة وسريعة في متناول ملاك العقار على بوابة ناجز التي تعتبر منصة للخدمات العدلية الإلكترونية.

ويستفيد من المبادرة جميع ملاك العقارات؛ سعياً من الوزارة لزيادة رضا المستفيد من الخدمات العقارية.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
03:01 PM

"العدل": تحديث 460 ألف صك ضمن "رقمنة الثروة العقارية"

أكدت أن النصيب الأكبر كان خلال العام المنصرم 1440هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل تحديث نحو 460 ألف صك، منذ إطلاق خدمة تحديث صكوك الملكية العقارية.

وجاء النصيب الأكبر من تحديث الصكوك خلال العام المنصرم 1440هـ، حيث تم تحديث أكثر من 116 ألف صك قديم، منها 2606 صكوك عبر خدمة تحديث الصكوك الورقية القديمة إلى صكوك شاملة إلكترونية، التي أطلقت من خلال موقع وزارة العدل، ضمن الخدمات الإلكترونية اليسيرة وسهلة الاستخدام عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.

وتسعى وزارة العدل من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وتهدف المبادرة إلى تسجيل الملكية العقارية للملاك للحصول على أفضل الخدمات الإلكترونية والتماشي معها لكسب أفضل الممارسات في إدارة الثروة العقارية مثل طلب الاستفسار عن الأملاك العقارية ومعرفة حال صك الملكية العقارية والطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري وإصدار صك بدل مفقود أو بدل تالف والاستعلام عن عقاراتي وغيرها من الخدمات، كما تدعم تطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ العمليات العقارية بسرعة ودقة عالية.

وتعزز المبادرة الأمن العقاري في المملكة، من خلال توفير بيئة إلكترونية آمنة ذات إجراءات مبسطة وسريعة في متناول ملاك العقار على بوابة ناجز التي تعتبر منصة للخدمات العدلية الإلكترونية.

ويستفيد من المبادرة جميع ملاك العقارات؛ سعياً من الوزارة لزيادة رضا المستفيد من الخدمات العقارية.

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