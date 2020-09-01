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"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف"

في إطار سعي المملكة للوقوف مع الدول المتضررة من كورونا وتجاوز خلفياته

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية (دايركت ريليف)، وبموجب هذا التوقيع تم تسليم تبرع بعض الفائزين بجوائزهم في مسابقة (لاعبون بلا حدود) البالغة (1,190,000) دولار أمريكي، على أن تصرف في مواجهة جائحة كورونا، ويتم تزويد المركز بتقرير في نهاية المشروع عما تم إنجازه، علماً أن مدة المشروع 4 أشهر.

ووقع المذكرة عبر الاتصال المرئي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان.

يذكر أن المركز سبق أن وقع بصفته الجهة المخولة بإيصال المساعدات المقدمة من المملكة للخارج مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بموجبها يتم تخصيص أموال التبرعات الناتجة عن تنظيم بطولة "لاعبون بلا حدود" للألعاب الإلكترونية والبالغة عشرة ملايين دولار لمصلحة المنظمات والجهات الدولية التي تُعنى بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

وأشاد المدير التنفيذي لمنظمة دايركت ريليف، توماس تاي، بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة، الذي جعله منظمة دولية رائدة في مجال العمل الإنساني، منوّها بما يقوم به المركز من جهود كبيرة، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من جرّاء جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً إلى أن توقيع المركز هذه الاتفاقية مع المنظمة يعد إضافة مهمة للمنظمة، معربا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع المركز.

يأتي ذلك في إطار سعي المملكة ممثلة بالمركز إلى الوقوف مع الدول المتضررة من جائحة كورونا وتجاوز خلفياته الصحية والاقتصادية الخطيرة على شعوب العالم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف"
سبق

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية (دايركت ريليف)، وبموجب هذا التوقيع تم تسليم تبرع بعض الفائزين بجوائزهم في مسابقة (لاعبون بلا حدود) البالغة (1,190,000) دولار أمريكي، على أن تصرف في مواجهة جائحة كورونا، ويتم تزويد المركز بتقرير في نهاية المشروع عما تم إنجازه، علماً أن مدة المشروع 4 أشهر.

ووقع المذكرة عبر الاتصال المرئي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان.

يذكر أن المركز سبق أن وقع بصفته الجهة المخولة بإيصال المساعدات المقدمة من المملكة للخارج مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بموجبها يتم تخصيص أموال التبرعات الناتجة عن تنظيم بطولة "لاعبون بلا حدود" للألعاب الإلكترونية والبالغة عشرة ملايين دولار لمصلحة المنظمات والجهات الدولية التي تُعنى بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

وأشاد المدير التنفيذي لمنظمة دايركت ريليف، توماس تاي، بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة، الذي جعله منظمة دولية رائدة في مجال العمل الإنساني، منوّها بما يقوم به المركز من جهود كبيرة، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من جرّاء جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً إلى أن توقيع المركز هذه الاتفاقية مع المنظمة يعد إضافة مهمة للمنظمة، معربا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع المركز.

يأتي ذلك في إطار سعي المملكة ممثلة بالمركز إلى الوقوف مع الدول المتضررة من جائحة كورونا وتجاوز خلفياته الصحية والاقتصادية الخطيرة على شعوب العالم.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:48 AM

"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف"

في إطار سعي المملكة للوقوف مع الدول المتضررة من كورونا وتجاوز خلفياته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية (دايركت ريليف)، وبموجب هذا التوقيع تم تسليم تبرع بعض الفائزين بجوائزهم في مسابقة (لاعبون بلا حدود) البالغة (1,190,000) دولار أمريكي، على أن تصرف في مواجهة جائحة كورونا، ويتم تزويد المركز بتقرير في نهاية المشروع عما تم إنجازه، علماً أن مدة المشروع 4 أشهر.

ووقع المذكرة عبر الاتصال المرئي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان.

يذكر أن المركز سبق أن وقع بصفته الجهة المخولة بإيصال المساعدات المقدمة من المملكة للخارج مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بموجبها يتم تخصيص أموال التبرعات الناتجة عن تنظيم بطولة "لاعبون بلا حدود" للألعاب الإلكترونية والبالغة عشرة ملايين دولار لمصلحة المنظمات والجهات الدولية التي تُعنى بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

وأشاد المدير التنفيذي لمنظمة دايركت ريليف، توماس تاي، بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة، الذي جعله منظمة دولية رائدة في مجال العمل الإنساني، منوّها بما يقوم به المركز من جهود كبيرة، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من جرّاء جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً إلى أن توقيع المركز هذه الاتفاقية مع المنظمة يعد إضافة مهمة للمنظمة، معربا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع المركز.

يأتي ذلك في إطار سعي المملكة ممثلة بالمركز إلى الوقوف مع الدول المتضررة من جائحة كورونا وتجاوز خلفياته الصحية والاقتصادية الخطيرة على شعوب العالم.

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