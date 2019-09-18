النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في هذه الدولة.. تسريب كامل لبيانات الشعب على الإنترنت

تشمل الأسماء الكاملة وأرقام البطاقات الوطنية وأفراد الأسرة

تعرضت بيانات أكثر من 20 مليون شخص في الإكوادور، بينهم 7 ملايين طفل، إلى تسريب بواسطة خادم غير آمن تديره شركة تسويق وتحليلات محلية، وذلك في خرق غير مسبوق في تاريخ الإنسانية.


وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز" نقلًا عن وكالات عالمية؛ فإنه يعتقد أن المعلومات الشخصية التي تم تسريبها عبر الإنترنت تشمل الأسماء الكاملة وتواريخ الميلاد وأرقام بطاقات الهوية الوطنية وأرقام التعريف الضريبي ومعلومات التوظيف وأسماء أفراد الأسرة، وغير ذلك.

ويقدر عدد سكان الإكوادور بحوالي 16.5 مليون نسمة؛ الأمر الذي يعني أن جميع السكان بالإضافة إلى الأموات، قد تأثروا بهذا التسريب والخرق الأمني.

من جهتها وفي سياق متصل؛ قالت شركة أمن الإنترنت: إن هذا الاختراق مصدره خادم غير آمن يقع في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، ويبدو أنه مملوك لشركة تحليل بيانات إكوادورية، وأنه بمجرد تعرض البيانات للعالم وانكشافها فإنه لا يمكن التراجع عنها.

الرئيسية/ محطات

اعلان
في هذه الدولة.. تسريب كامل لبيانات الشعب على الإنترنت
سبق

تعرضت بيانات أكثر من 20 مليون شخص في الإكوادور، بينهم 7 ملايين طفل، إلى تسريب بواسطة خادم غير آمن تديره شركة تسويق وتحليلات محلية، وذلك في خرق غير مسبوق في تاريخ الإنسانية.


وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز" نقلًا عن وكالات عالمية؛ فإنه يعتقد أن المعلومات الشخصية التي تم تسريبها عبر الإنترنت تشمل الأسماء الكاملة وتواريخ الميلاد وأرقام بطاقات الهوية الوطنية وأرقام التعريف الضريبي ومعلومات التوظيف وأسماء أفراد الأسرة، وغير ذلك.

ويقدر عدد سكان الإكوادور بحوالي 16.5 مليون نسمة؛ الأمر الذي يعني أن جميع السكان بالإضافة إلى الأموات، قد تأثروا بهذا التسريب والخرق الأمني.

من جهتها وفي سياق متصل؛ قالت شركة أمن الإنترنت: إن هذا الاختراق مصدره خادم غير آمن يقع في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، ويبدو أنه مملوك لشركة تحليل بيانات إكوادورية، وأنه بمجرد تعرض البيانات للعالم وانكشافها فإنه لا يمكن التراجع عنها.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
08:02 PM

في هذه الدولة.. تسريب كامل لبيانات الشعب على الإنترنت

تشمل الأسماء الكاملة وأرقام البطاقات الوطنية وأفراد الأسرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,155

تعرضت بيانات أكثر من 20 مليون شخص في الإكوادور، بينهم 7 ملايين طفل، إلى تسريب بواسطة خادم غير آمن تديره شركة تسويق وتحليلات محلية، وذلك في خرق غير مسبوق في تاريخ الإنسانية.


وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز" نقلًا عن وكالات عالمية؛ فإنه يعتقد أن المعلومات الشخصية التي تم تسريبها عبر الإنترنت تشمل الأسماء الكاملة وتواريخ الميلاد وأرقام بطاقات الهوية الوطنية وأرقام التعريف الضريبي ومعلومات التوظيف وأسماء أفراد الأسرة، وغير ذلك.

ويقدر عدد سكان الإكوادور بحوالي 16.5 مليون نسمة؛ الأمر الذي يعني أن جميع السكان بالإضافة إلى الأموات، قد تأثروا بهذا التسريب والخرق الأمني.

من جهتها وفي سياق متصل؛ قالت شركة أمن الإنترنت: إن هذا الاختراق مصدره خادم غير آمن يقع في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، ويبدو أنه مملوك لشركة تحليل بيانات إكوادورية، وأنه بمجرد تعرض البيانات للعالم وانكشافها فإنه لا يمكن التراجع عنها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,712
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,945
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,895
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,458

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة