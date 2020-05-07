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مسؤولون أمريكيون ينتقدون الحوثيين: السعودية أكبر مانح لليمن.. ومفتاح الحل

قالوا: المليشيات تعرقل الأعمال الإنسانية والتدخلات تمنع المساعدات عن مستحقيها

أكد مسؤولون أمريكيون أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في اليمن؛ وذلك في مؤتمر صحفي أجراه المكتب الإعلامي الدولي في لندن التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية لمكتب السكان واللاجئين والهجرة، ريتشارد ألبرايت، أن المملكة العربية السعودية أكبر جهة مانحة إنسانية في اليمن، ولا شك في أننا نرحب بمساهماتها ومساهمات الجهات المانحة الأخرى؛ بغية تلبية الاحتياجات في اليمن.

من جانبه، طالب تيم باوندز، مدير مكتب شؤون شبه الجزيرة العربية في مكتب شؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، جميع الأطراف في اليمن بضرورة العمل مع حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية والمملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يعد مستنداً هاماً ومفتاح تشكيل حكومة موحدة في اليمن قادرة على معالجة احتياجات الشعب اليمني وإنهاء الحرب، مؤكداً أنهم يدعمون الرئيس هادي وحكومة اليمن الشرعية.

وانتقد المسؤولون الأمريكيون، عرقلة الحوثيون للأعمال الإنسانية وعدم السماح بوصولها في الشمال، مشيرين إلى أن تدخلات الحوثيين تمنع وصول مختلف المساعدات والتمويل إلى الأشخاص الذين يحتاجونها.

ميليشيا الحوثي المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤولون أمريكيون ينتقدون الحوثيين: السعودية أكبر مانح لليمن.. ومفتاح الحل
سبق

أكد مسؤولون أمريكيون أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في اليمن؛ وذلك في مؤتمر صحفي أجراه المكتب الإعلامي الدولي في لندن التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية لمكتب السكان واللاجئين والهجرة، ريتشارد ألبرايت، أن المملكة العربية السعودية أكبر جهة مانحة إنسانية في اليمن، ولا شك في أننا نرحب بمساهماتها ومساهمات الجهات المانحة الأخرى؛ بغية تلبية الاحتياجات في اليمن.

من جانبه، طالب تيم باوندز، مدير مكتب شؤون شبه الجزيرة العربية في مكتب شؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، جميع الأطراف في اليمن بضرورة العمل مع حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية والمملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يعد مستنداً هاماً ومفتاح تشكيل حكومة موحدة في اليمن قادرة على معالجة احتياجات الشعب اليمني وإنهاء الحرب، مؤكداً أنهم يدعمون الرئيس هادي وحكومة اليمن الشرعية.

وانتقد المسؤولون الأمريكيون، عرقلة الحوثيون للأعمال الإنسانية وعدم السماح بوصولها في الشمال، مشيرين إلى أن تدخلات الحوثيين تمنع وصول مختلف المساعدات والتمويل إلى الأشخاص الذين يحتاجونها.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:46 PM

مسؤولون أمريكيون ينتقدون الحوثيين: السعودية أكبر مانح لليمن.. ومفتاح الحل

قالوا: المليشيات تعرقل الأعمال الإنسانية والتدخلات تمنع المساعدات عن مستحقيها

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,591

أكد مسؤولون أمريكيون أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في اليمن؛ وذلك في مؤتمر صحفي أجراه المكتب الإعلامي الدولي في لندن التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية لمكتب السكان واللاجئين والهجرة، ريتشارد ألبرايت، أن المملكة العربية السعودية أكبر جهة مانحة إنسانية في اليمن، ولا شك في أننا نرحب بمساهماتها ومساهمات الجهات المانحة الأخرى؛ بغية تلبية الاحتياجات في اليمن.

من جانبه، طالب تيم باوندز، مدير مكتب شؤون شبه الجزيرة العربية في مكتب شؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، جميع الأطراف في اليمن بضرورة العمل مع حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية والمملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يعد مستنداً هاماً ومفتاح تشكيل حكومة موحدة في اليمن قادرة على معالجة احتياجات الشعب اليمني وإنهاء الحرب، مؤكداً أنهم يدعمون الرئيس هادي وحكومة اليمن الشرعية.

وانتقد المسؤولون الأمريكيون، عرقلة الحوثيون للأعمال الإنسانية وعدم السماح بوصولها في الشمال، مشيرين إلى أن تدخلات الحوثيين تمنع وصول مختلف المساعدات والتمويل إلى الأشخاص الذين يحتاجونها.

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