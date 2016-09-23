النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ديربي "الرياض" حبايب .. "الهلال" ينجو من فخ "الشباب"

في جولة اليوم الوطني 91  "هي لنا دار"

نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في النجاة من السقوط في فخ الشباب بعدما نجح في التعادل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( جولة هي لنا دار ) .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

أهداف المباراة جاءت عن طريق النيجيري ايغالو للشباب في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل للهلال بافيتمبي غوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول .

وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب هتان باهبري في إضافة الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 61 قبل أن يتعادل للهلال مدافعه علي البليهي في الدقيقة 70 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب للنقطة رقم 6 كما ارتفع رصيد الهلال هو الآخر عند النقطة رقم 11 .

الهلال الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ديربي "الرياض" حبايب .. "الهلال" ينجو من فخ "الشباب"
سبق

نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في النجاة من السقوط في فخ الشباب بعدما نجح في التعادل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( جولة هي لنا دار ) .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

أهداف المباراة جاءت عن طريق النيجيري ايغالو للشباب في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل للهلال بافيتمبي غوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول .

وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب هتان باهبري في إضافة الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 61 قبل أن يتعادل للهلال مدافعه علي البليهي في الدقيقة 70 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب للنقطة رقم 6 كما ارتفع رصيد الهلال هو الآخر عند النقطة رقم 11 .

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
10:52 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
11:19 PM

ديربي "الرياض" حبايب .. "الهلال" ينجو من فخ "الشباب"

في جولة اليوم الوطني 91  "هي لنا دار"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
544

نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في النجاة من السقوط في فخ الشباب بعدما نجح في التعادل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( جولة هي لنا دار ) .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

أهداف المباراة جاءت عن طريق النيجيري ايغالو للشباب في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل للهلال بافيتمبي غوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول .

وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب هتان باهبري في إضافة الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 61 قبل أن يتعادل للهلال مدافعه علي البليهي في الدقيقة 70 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب للنقطة رقم 6 كما ارتفع رصيد الهلال هو الآخر عند النقطة رقم 11 .

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,902
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,242

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة