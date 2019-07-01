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"‏‫هيئة تنظيم الكهرباء" توضح حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن للمستهلك حقوقاً لدى مقدم الخدمة الكهربائية، تتمثل في توفير الخدمة واستمراريتها بموثوقية عالية، حيث إن من حق المستهلك الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة، طالما كان هو في وضع قادر على دفع تكاليفها حسب المقابل المالي المعتمد، كذلك الحصول على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة.

كما أكدت الهيئة عدم فصل الخدمة عن المستهلك إلا في حالات محدودة كتأخره في تسديد المستحقات المطلوبة منه، وذلك بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية. أو إذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة، أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها. كما أن هناك أوقات وحالات يحظر فيها فصل الخدمة عن المستهلك لعدم السداد وهي: شهر رمضان المبارك، أوقات اختبارات التعليم العام، بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة، وفي حال وجود شخص تستدعي حالته الصحية (بناءً على التقارير الطبية) عدم انقطاع الخدمة، أو وجود شكوى ذات علاقة بالفاتورة.

وفيما يتعلق بفواتير الخدمة، بينت الهيئة أن للمستهلك الحق في أن يتلقى فاتورة شهرية من مقدم الخدمة تحدد تفاصيل المستحقات عليه لقاء استهلاكه، وكذلك قراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها، وأن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة عن المستحق فعلاً على المستهلك. وفي حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، شريطة أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص إذا وجد العداد سليماً من الخلل.

وأضافت الهيئة أن من حق المستهلك أن يستمع مقدم الخدمة لشكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى بجدية وأن يعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة. ودعت الهيئة المستهلكين للاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقعها الإلكتروني (www.ecra.gov.sa)، بهدف التعرف على كافة حقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية.

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"‏‫هيئة تنظيم الكهرباء" توضح حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية
سبق
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن للمستهلك حقوقاً لدى مقدم الخدمة الكهربائية، تتمثل في توفير الخدمة واستمراريتها بموثوقية عالية، حيث إن من حق المستهلك الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة، طالما كان هو في وضع قادر على دفع تكاليفها حسب المقابل المالي المعتمد، كذلك الحصول على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة.

كما أكدت الهيئة عدم فصل الخدمة عن المستهلك إلا في حالات محدودة كتأخره في تسديد المستحقات المطلوبة منه، وذلك بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية. أو إذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة، أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها. كما أن هناك أوقات وحالات يحظر فيها فصل الخدمة عن المستهلك لعدم السداد وهي: شهر رمضان المبارك، أوقات اختبارات التعليم العام، بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة، وفي حال وجود شخص تستدعي حالته الصحية (بناءً على التقارير الطبية) عدم انقطاع الخدمة، أو وجود شكوى ذات علاقة بالفاتورة.

وفيما يتعلق بفواتير الخدمة، بينت الهيئة أن للمستهلك الحق في أن يتلقى فاتورة شهرية من مقدم الخدمة تحدد تفاصيل المستحقات عليه لقاء استهلاكه، وكذلك قراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها، وأن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة عن المستحق فعلاً على المستهلك. وفي حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، شريطة أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص إذا وجد العداد سليماً من الخلل.

وأضافت الهيئة أن من حق المستهلك أن يستمع مقدم الخدمة لشكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى بجدية وأن يعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة. ودعت الهيئة المستهلكين للاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقعها الإلكتروني (www.ecra.gov.sa)، بهدف التعرف على كافة حقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
08:25 PM

"‏‫هيئة تنظيم الكهرباء" توضح حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
3,195

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن للمستهلك حقوقاً لدى مقدم الخدمة الكهربائية، تتمثل في توفير الخدمة واستمراريتها بموثوقية عالية، حيث إن من حق المستهلك الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة، طالما كان هو في وضع قادر على دفع تكاليفها حسب المقابل المالي المعتمد، كذلك الحصول على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة.

كما أكدت الهيئة عدم فصل الخدمة عن المستهلك إلا في حالات محدودة كتأخره في تسديد المستحقات المطلوبة منه، وذلك بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية. أو إذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة، أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها. كما أن هناك أوقات وحالات يحظر فيها فصل الخدمة عن المستهلك لعدم السداد وهي: شهر رمضان المبارك، أوقات اختبارات التعليم العام، بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة، وفي حال وجود شخص تستدعي حالته الصحية (بناءً على التقارير الطبية) عدم انقطاع الخدمة، أو وجود شكوى ذات علاقة بالفاتورة.

وفيما يتعلق بفواتير الخدمة، بينت الهيئة أن للمستهلك الحق في أن يتلقى فاتورة شهرية من مقدم الخدمة تحدد تفاصيل المستحقات عليه لقاء استهلاكه، وكذلك قراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها، وأن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة عن المستحق فعلاً على المستهلك. وفي حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، شريطة أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص إذا وجد العداد سليماً من الخلل.

وأضافت الهيئة أن من حق المستهلك أن يستمع مقدم الخدمة لشكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى بجدية وأن يعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة. ودعت الهيئة المستهلكين للاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقعها الإلكتروني (www.ecra.gov.sa)، بهدف التعرف على كافة حقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية.

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