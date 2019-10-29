النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحميدان": نظام الجامعات الجديد يمثل انطلاقة تطويرية نحو تحقيق رؤية 2030

أكد أنه يُسهم في تحسين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من وظائف المستقبل

رفع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان باسمه واسم جميع قيادات ومنسوبي جامعة جدة، عظيم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم (الثلاثاء) بالموافقة على نظام الجامعات الجديد.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "الحميدان" أن النظام يتضمن مواد تمثل انطلاقة كبيرة واعدة للتعليم العالي لمسايرة عجلة التطوير والتحديث وبما يتماشى مع أهداف ومتطلبات رؤية المملكة الطموحة 2030 والانطلاق نحو المستقبل بكل ثبات وقوة، وتأكيد لدور الجامعات في دفع عجلة الاقتصاد وخدمة المجتمع.

وقدم مدير جامعة جدة التهنئة والشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته الحثيثة لصدور نظام الجامعات وحرصه ورعايته المستمرة لشؤون التعليم العالي لكي يواكب كل المتغيرات والنقلات التطويرية ويحقق أهداف الخطط الإستراتيجية للمملكة.

وأشار الحميدان إلى أن صدور هذا النظام سيحقق العديد من التحولات والنقلات النوعية للجامعات السعودية في منحها الاستقلالية المنضبطة والارتقاء بمستواها كمًا وكيفًا، ويحقق لها الانفتاح على المجتمع وتفعيل دور البحث العلمي وتحويل نواتجه إلى مشروعات استثمارية وإعطاؤها الحرية في تنمية مواردها الذاتية من إنشاء للشركات والأوقاف العلمية ومساهمتها في تنمية المنطقة الموجودة بها.

ولفت إلى أن النظام يُسهم في تحسين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من وظائف المستقبل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنسوبي الجامعات وطلابها والفئات المستفيدة من خدماتها ومسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تمكين المرأة لتكون عنصرًا فاعلاً وأساسيًا في متطلبات المرحلة القادمة والاهتمام بالبيئة الجامعية وزيادة الاهتمام بالموهوبين والمبدعين.

وأضاف: أن وجود العديد من المجالس الاستشارية ومجالس الأمناء والمجالس الدولية وما تتيحه من توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، سيدفع الجامعات إلى المضي قدمًا في تحقيق أهدافها والأهداف العامة للدولة بكل ثقة ورؤية واضحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحميدان": نظام الجامعات الجديد يمثل انطلاقة تطويرية نحو تحقيق رؤية 2030
سبق

رفع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان باسمه واسم جميع قيادات ومنسوبي جامعة جدة، عظيم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم (الثلاثاء) بالموافقة على نظام الجامعات الجديد.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "الحميدان" أن النظام يتضمن مواد تمثل انطلاقة كبيرة واعدة للتعليم العالي لمسايرة عجلة التطوير والتحديث وبما يتماشى مع أهداف ومتطلبات رؤية المملكة الطموحة 2030 والانطلاق نحو المستقبل بكل ثبات وقوة، وتأكيد لدور الجامعات في دفع عجلة الاقتصاد وخدمة المجتمع.

وقدم مدير جامعة جدة التهنئة والشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته الحثيثة لصدور نظام الجامعات وحرصه ورعايته المستمرة لشؤون التعليم العالي لكي يواكب كل المتغيرات والنقلات التطويرية ويحقق أهداف الخطط الإستراتيجية للمملكة.

وأشار الحميدان إلى أن صدور هذا النظام سيحقق العديد من التحولات والنقلات النوعية للجامعات السعودية في منحها الاستقلالية المنضبطة والارتقاء بمستواها كمًا وكيفًا، ويحقق لها الانفتاح على المجتمع وتفعيل دور البحث العلمي وتحويل نواتجه إلى مشروعات استثمارية وإعطاؤها الحرية في تنمية مواردها الذاتية من إنشاء للشركات والأوقاف العلمية ومساهمتها في تنمية المنطقة الموجودة بها.

ولفت إلى أن النظام يُسهم في تحسين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من وظائف المستقبل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنسوبي الجامعات وطلابها والفئات المستفيدة من خدماتها ومسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تمكين المرأة لتكون عنصرًا فاعلاً وأساسيًا في متطلبات المرحلة القادمة والاهتمام بالبيئة الجامعية وزيادة الاهتمام بالموهوبين والمبدعين.

وأضاف: أن وجود العديد من المجالس الاستشارية ومجالس الأمناء والمجالس الدولية وما تتيحه من توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، سيدفع الجامعات إلى المضي قدمًا في تحقيق أهدافها والأهداف العامة للدولة بكل ثقة ورؤية واضحة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
08:59 PM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:39 PM

"الحميدان": نظام الجامعات الجديد يمثل انطلاقة تطويرية نحو تحقيق رؤية 2030

أكد أنه يُسهم في تحسين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من وظائف المستقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
101

رفع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان باسمه واسم جميع قيادات ومنسوبي جامعة جدة، عظيم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم (الثلاثاء) بالموافقة على نظام الجامعات الجديد.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "الحميدان" أن النظام يتضمن مواد تمثل انطلاقة كبيرة واعدة للتعليم العالي لمسايرة عجلة التطوير والتحديث وبما يتماشى مع أهداف ومتطلبات رؤية المملكة الطموحة 2030 والانطلاق نحو المستقبل بكل ثبات وقوة، وتأكيد لدور الجامعات في دفع عجلة الاقتصاد وخدمة المجتمع.

وقدم مدير جامعة جدة التهنئة والشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته الحثيثة لصدور نظام الجامعات وحرصه ورعايته المستمرة لشؤون التعليم العالي لكي يواكب كل المتغيرات والنقلات التطويرية ويحقق أهداف الخطط الإستراتيجية للمملكة.

وأشار الحميدان إلى أن صدور هذا النظام سيحقق العديد من التحولات والنقلات النوعية للجامعات السعودية في منحها الاستقلالية المنضبطة والارتقاء بمستواها كمًا وكيفًا، ويحقق لها الانفتاح على المجتمع وتفعيل دور البحث العلمي وتحويل نواتجه إلى مشروعات استثمارية وإعطاؤها الحرية في تنمية مواردها الذاتية من إنشاء للشركات والأوقاف العلمية ومساهمتها في تنمية المنطقة الموجودة بها.

ولفت إلى أن النظام يُسهم في تحسين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من وظائف المستقبل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنسوبي الجامعات وطلابها والفئات المستفيدة من خدماتها ومسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تمكين المرأة لتكون عنصرًا فاعلاً وأساسيًا في متطلبات المرحلة القادمة والاهتمام بالبيئة الجامعية وزيادة الاهتمام بالموهوبين والمبدعين.

وأضاف: أن وجود العديد من المجالس الاستشارية ومجالس الأمناء والمجالس الدولية وما تتيحه من توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، سيدفع الجامعات إلى المضي قدمًا في تحقيق أهدافها والأهداف العامة للدولة بكل ثقة ورؤية واضحة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,119
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,744
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,204
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,368

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة