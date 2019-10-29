"الحميدان": نظام الجامعات الجديد يمثل انطلاقة تطويرية نحو تحقيق رؤية 2030

أكد أنه يُسهم في تحسين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من وظائف المستقبل

رفع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان باسمه واسم جميع قيادات ومنسوبي جامعة جدة، عظيم الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم (الثلاثاء) بالموافقة على نظام الجامعات الجديد.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "الحميدان" أن النظام يتضمن مواد تمثل انطلاقة كبيرة واعدة للتعليم العالي لمسايرة عجلة التطوير والتحديث وبما يتماشى مع أهداف ومتطلبات رؤية المملكة الطموحة 2030 والانطلاق نحو المستقبل بكل ثبات وقوة، وتأكيد لدور الجامعات في دفع عجلة الاقتصاد وخدمة المجتمع.

وقدم مدير جامعة جدة التهنئة والشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته الحثيثة لصدور نظام الجامعات وحرصه ورعايته المستمرة لشؤون التعليم العالي لكي يواكب كل المتغيرات والنقلات التطويرية ويحقق أهداف الخطط الإستراتيجية للمملكة.

وأشار الحميدان إلى أن صدور هذا النظام سيحقق العديد من التحولات والنقلات النوعية للجامعات السعودية في منحها الاستقلالية المنضبطة والارتقاء بمستواها كمًا وكيفًا، ويحقق لها الانفتاح على المجتمع وتفعيل دور البحث العلمي وتحويل نواتجه إلى مشروعات استثمارية وإعطاؤها الحرية في تنمية مواردها الذاتية من إنشاء للشركات والأوقاف العلمية ومساهمتها في تنمية المنطقة الموجودة بها.

ولفت إلى أن النظام يُسهم في تحسين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من وظائف المستقبل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنسوبي الجامعات وطلابها والفئات المستفيدة من خدماتها ومسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تمكين المرأة لتكون عنصرًا فاعلاً وأساسيًا في متطلبات المرحلة القادمة والاهتمام بالبيئة الجامعية وزيادة الاهتمام بالموهوبين والمبدعين.

وأضاف: أن وجود العديد من المجالس الاستشارية ومجالس الأمناء والمجالس الدولية وما تتيحه من توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، سيدفع الجامعات إلى المضي قدمًا في تحقيق أهدافها والأهداف العامة للدولة بكل ثقة ورؤية واضحة.