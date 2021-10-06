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"الصحة" تُخصص رابطًا لتسجيل الحضور في المؤتمر العالمي لطب الكوارث

يهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرة وتعزيز الابتكار والرؤى والبحوث

خصصت وزارة الصحة الموقع الإلكتروني https://icdm21.com، لتسجيل الحضور في المؤتمر العالمي لطب الكوارث الذي تنظمه الوزارة عبر الاتصال المرئي يومي 13 و14 أكتوبر الجاري.

وتناقش محاورُ المؤتمر، بمشاركة عدد من المتخصصين من المملكة وخارجها، الحدَّ من مخاطر الكوارث، والمجتمع والاستجابة والتعافي، والمرونة التشغيلية للأعمال، وكذلك جائحة (COVID-19).

يُذكر أن المؤتمر يهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرة في الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث، إضافة إلى تعزيز الابتكار والرؤى والبحوث والتعاون في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تُخصص رابطًا لتسجيل الحضور في المؤتمر العالمي لطب الكوارث
سبق

خصصت وزارة الصحة الموقع الإلكتروني https://icdm21.com، لتسجيل الحضور في المؤتمر العالمي لطب الكوارث الذي تنظمه الوزارة عبر الاتصال المرئي يومي 13 و14 أكتوبر الجاري.

وتناقش محاورُ المؤتمر، بمشاركة عدد من المتخصصين من المملكة وخارجها، الحدَّ من مخاطر الكوارث، والمجتمع والاستجابة والتعافي، والمرونة التشغيلية للأعمال، وكذلك جائحة (COVID-19).

يُذكر أن المؤتمر يهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرة في الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث، إضافة إلى تعزيز الابتكار والرؤى والبحوث والتعاون في هذا المجال.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
10:57 AM

"الصحة" تُخصص رابطًا لتسجيل الحضور في المؤتمر العالمي لطب الكوارث

يهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرة وتعزيز الابتكار والرؤى والبحوث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خصصت وزارة الصحة الموقع الإلكتروني https://icdm21.com، لتسجيل الحضور في المؤتمر العالمي لطب الكوارث الذي تنظمه الوزارة عبر الاتصال المرئي يومي 13 و14 أكتوبر الجاري.

وتناقش محاورُ المؤتمر، بمشاركة عدد من المتخصصين من المملكة وخارجها، الحدَّ من مخاطر الكوارث، والمجتمع والاستجابة والتعافي، والمرونة التشغيلية للأعمال، وكذلك جائحة (COVID-19).

يُذكر أن المؤتمر يهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرة في الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث، إضافة إلى تعزيز الابتكار والرؤى والبحوث والتعاون في هذا المجال.

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