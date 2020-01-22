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"الخارجية" عن "هروب": جمال الطبيعة وشموخ الجبال

المحافظة اختتمت مهرجانها المتضمن فعاليات مميزة بحضور كثيف

نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" صورة عن محافظة هروب جنوب غرب السعودية.

وجاء في الصورة التي نشرتها "الخارجية"، معلومات عامة عن المحافظة، وما تتميز به من جمال طبيعي ومواقع سياحية.

وأشارت "الخارجية" إلى أن ما يميّز "هروب" هو وجود أماكن سياحية، وكثافة الأمطار، وتعدد المحاصيل الزراعية، مضيفة أن من أبرز مواقعها السياحية: وديان رزان وشهدان، وجبال نعمة ومنجد، وشلالات وداي وعال.

وتقع محافظة هروب على بعد 110 كلم من منطقة جازان جنوب غرب المملكة، وتبلغ مساحتها 18000 كم٢.

وفي السياق ذاته، اختتمت محافظة هروب قبل أيام مهرجانها "هروب سحر الجنوب2"، والذي شهد فعاليات مميزة وحضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المحافظة.

محافظة هروب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية" عن "هروب": جمال الطبيعة وشموخ الجبال
سبق

نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" صورة عن محافظة هروب جنوب غرب السعودية.

وجاء في الصورة التي نشرتها "الخارجية"، معلومات عامة عن المحافظة، وما تتميز به من جمال طبيعي ومواقع سياحية.

وأشارت "الخارجية" إلى أن ما يميّز "هروب" هو وجود أماكن سياحية، وكثافة الأمطار، وتعدد المحاصيل الزراعية، مضيفة أن من أبرز مواقعها السياحية: وديان رزان وشهدان، وجبال نعمة ومنجد، وشلالات وداي وعال.

وتقع محافظة هروب على بعد 110 كلم من منطقة جازان جنوب غرب المملكة، وتبلغ مساحتها 18000 كم٢.

وفي السياق ذاته، اختتمت محافظة هروب قبل أيام مهرجانها "هروب سحر الجنوب2"، والذي شهد فعاليات مميزة وحضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المحافظة.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
07:02 PM

"الخارجية" عن "هروب": جمال الطبيعة وشموخ الجبال

المحافظة اختتمت مهرجانها المتضمن فعاليات مميزة بحضور كثيف

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
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نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" صورة عن محافظة هروب جنوب غرب السعودية.

وجاء في الصورة التي نشرتها "الخارجية"، معلومات عامة عن المحافظة، وما تتميز به من جمال طبيعي ومواقع سياحية.

وأشارت "الخارجية" إلى أن ما يميّز "هروب" هو وجود أماكن سياحية، وكثافة الأمطار، وتعدد المحاصيل الزراعية، مضيفة أن من أبرز مواقعها السياحية: وديان رزان وشهدان، وجبال نعمة ومنجد، وشلالات وداي وعال.

وتقع محافظة هروب على بعد 110 كلم من منطقة جازان جنوب غرب المملكة، وتبلغ مساحتها 18000 كم٢.

وفي السياق ذاته، اختتمت محافظة هروب قبل أيام مهرجانها "هروب سحر الجنوب2"، والذي شهد فعاليات مميزة وحضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المحافظة.

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