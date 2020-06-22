ولادة طبيعية لسيدة مصابة بكورونا بالطائف والمولود خالٍ من الفيروس

تمت في مستشفى القوات المسلحة بالهدا

نجح فريق طبي بمستشفى القوات المسلحة في الهدا بمحافظة الطائف اليوم، بالتعامل مع حالة ولادة طبيعية لسيدة مصابة بفايروس (كورونا COVID19)، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.



وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف الدكتور ياسر بن حسن بابعير أن الأم تم التعامل مع حالتها من قبل فريق طبي ذي خبرة عالية وسط الاحترازات المشددة وهي بحالة صحية جيدة، حيث تتم متابعتها من قبل الفريق المختص بالمستشفيات.



وأضاف الدكتور بابعير أنه تم تشكيل فريق طبي من أطباء النساء والولادة والأطفال والتخدير والتمريض برئاسة الدكتورة أشواق الحارثي رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى الهدا.



وأشار إلى أنه تم إجراء الولادة بصورة طبيعية دون تدخل جراحي، وبعد ذلك تم أخذ مسحة من المولود للكشف عن حالته إذا كان حاملًا للفايروس، واتضح خلوه من فايروس كورونا.