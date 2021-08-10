رئيس الوزراء الإثيوبي يستأنف القتال ضد جبهة "تيغراي"

ألغى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم "الثلاثاء"، وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي، وأمر الجيش بالتحرك لمواجهتها.
ودعا "أحمد" المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة؛ لمواجهة مسلحي تيغراي؛ وفقًا لـ"رويترز".
ألغى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم "الثلاثاء"، وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي، وأمر الجيش بالتحرك لمواجهتها.
ودعا "أحمد" المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة؛ لمواجهة مسلحي تيغراي؛ وفقًا لـ"رويترز".
ألغى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم "الثلاثاء"، وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي، وأمر الجيش بالتحرك لمواجهتها.
ودعا "أحمد" المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة؛ لمواجهة مسلحي تيغراي؛ وفقًا لـ"رويترز".
ألغى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم "الثلاثاء"، وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي، وأمر الجيش بالتحرك لمواجهتها.
ودعا "أحمد" المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة؛ لمواجهة مسلحي تيغراي؛ وفقًا لـ"رويترز".