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رئيس الوزراء الإثيوبي يستأنف القتال ضد جبهة "تيغراي"

"أحمد" دعا المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة

ألغى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم "الثلاثاء"، وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي، وأمر الجيش بالتحرك لمواجهتها.

ودعا "أحمد" المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة؛ لمواجهة مسلحي تيغراي؛ وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء الإثيوبي يستأنف القتال ضد جبهة "تيغراي"
سبق

ألغى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم "الثلاثاء"، وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي، وأمر الجيش بالتحرك لمواجهتها.

ودعا "أحمد" المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة؛ لمواجهة مسلحي تيغراي؛ وفقًا لـ"رويترز".

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
04:19 PM

رئيس الوزراء الإثيوبي يستأنف القتال ضد جبهة "تيغراي"

"أحمد" دعا المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألغى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم "الثلاثاء"، وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي، وأمر الجيش بالتحرك لمواجهتها.

ودعا "أحمد" المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة؛ لمواجهة مسلحي تيغراي؛ وفقًا لـ"رويترز".

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