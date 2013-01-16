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قائد القوات المشتركة: ميناء الحديدة ظاهره إنساني وحقيقته تدميرية

"الأزيمع" بيّن أنه يستقبل أسلحة إيرانية ومنطلَق للزوارق المفخخة

قال قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، اليوم الأحد: "إن ميناء الحديدة في ظاهره استقبال للمواد والبضائع الإنسانية والمدنية، ولكن حقيقته استقبال الأسلحة وآلة التدمير الإيرانية من صواريخ وطائرات انتحارية، وأنه منطلَق الزوارق المفخخة وكذلك للقرصنة".

وأكد "الأزيمع" خلال ترؤّسه اجتماعًا موسعًا بالقيادات الميدانية وقيادات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استمرار جهود قيادة القوات المشتركة وحلفائها بدعم الجيش الوطني اليمني، ودعم وإسناد ألوية العمالقة والألوية العسكرية لإعادة الشرعية في اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ودعا "الأزيمع" الآباء والأمهات في صنعاء وصعدة وعمران وذمار وكل المناطق التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية والموت والدمار، إلى عدم إرسال أبنائهم إلى محارق الموت، وألا يُسلموهم لمن لا عقل ولا دين ولا فكر ولا تاريخ ولا مستقبل له.

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قائد القوات المشتركة: ميناء الحديدة ظاهره إنساني وحقيقته تدميرية
سبق

قال قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، اليوم الأحد: "إن ميناء الحديدة في ظاهره استقبال للمواد والبضائع الإنسانية والمدنية، ولكن حقيقته استقبال الأسلحة وآلة التدمير الإيرانية من صواريخ وطائرات انتحارية، وأنه منطلَق الزوارق المفخخة وكذلك للقرصنة".

وأكد "الأزيمع" خلال ترؤّسه اجتماعًا موسعًا بالقيادات الميدانية وقيادات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استمرار جهود قيادة القوات المشتركة وحلفائها بدعم الجيش الوطني اليمني، ودعم وإسناد ألوية العمالقة والألوية العسكرية لإعادة الشرعية في اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ودعا "الأزيمع" الآباء والأمهات في صنعاء وصعدة وعمران وذمار وكل المناطق التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية والموت والدمار، إلى عدم إرسال أبنائهم إلى محارق الموت، وألا يُسلموهم لمن لا عقل ولا دين ولا فكر ولا تاريخ ولا مستقبل له.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
04:47 PM

قائد القوات المشتركة: ميناء الحديدة ظاهره إنساني وحقيقته تدميرية

"الأزيمع" بيّن أنه يستقبل أسلحة إيرانية ومنطلَق للزوارق المفخخة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، اليوم الأحد: "إن ميناء الحديدة في ظاهره استقبال للمواد والبضائع الإنسانية والمدنية، ولكن حقيقته استقبال الأسلحة وآلة التدمير الإيرانية من صواريخ وطائرات انتحارية، وأنه منطلَق الزوارق المفخخة وكذلك للقرصنة".

وأكد "الأزيمع" خلال ترؤّسه اجتماعًا موسعًا بالقيادات الميدانية وقيادات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استمرار جهود قيادة القوات المشتركة وحلفائها بدعم الجيش الوطني اليمني، ودعم وإسناد ألوية العمالقة والألوية العسكرية لإعادة الشرعية في اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ودعا "الأزيمع" الآباء والأمهات في صنعاء وصعدة وعمران وذمار وكل المناطق التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية والموت والدمار، إلى عدم إرسال أبنائهم إلى محارق الموت، وألا يُسلموهم لمن لا عقل ولا دين ولا فكر ولا تاريخ ولا مستقبل له.

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