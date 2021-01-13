من سفوح الجبال لشواطئ البحر.. مشاهد تأسر القلوب من المرحلة 10 لرالي داكار السعودية

شهدت صعود يزيد الراجحي لصدارة المرحلة في فئة السيارات وسط مطاردة العطية وهانسيل

ما بين سفوح الجبال وشواطئ البحر ووعورة الصحراء تتواصل طموحات المتنافسين في رالي #داكار_السعودية2021 وسط منافسة تحتدم لكتابة التاريخ من أرض التاريخ، حيث شهدت المرحلة العاشرة صعود يزيد الراجحي؛ لصدارة المرحلة في فئة السيارات، وفي ساعتها الأولى، وسط مطاردة ناصر العطية، وبيتر هانسيل .

ووفق آخر التحديثات لا يزال السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي؛ في صدارة فئته في المرحلة، وذلك بعد اجتياز 90 كيلومتراً منها، حيث يتقدَّم بأكثر من دقيقة ونصف عن القطري ناصر بن صالح العطية؛ والفرنسي استيفان بيتِرانسِل، علماً أن الفرق بين القطري 15 ثانية فقط.

ونشر حساب الرالي على تويتر صورة لجانب من لمنافسات تظهر سيارة حمراء على رمال حمراء في مشهد بديع تزامن مع انطلاقة المرحلة العاشرة اليوم (نيوم - العُلا) حيث يتكون المسار من بضعة مقاطع رملية ستسمح للدرّاجين والسائقين بتسريع أدائهم، لكن مع الانتباه للملاحة لكيلا يتوهوا، إذ قد يُكلفهم خطأٌ ملاحي واحد الكثير، خاصةً مع تبقي يومين فقط على انتهاء الرالي، لذا فإن كل دقيقة لها أهميتها.