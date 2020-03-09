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رئيس اللجنة الصحية بالشورى: إجراءات المملكة  تندرج ضمن "الوقاية العالمية"

نوّه بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها

ثمّن عضو ‫الشورى د. عبدالله العتيبي رئيس اللجنة الصحية بالمجلس بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ‏"العتيبي": الإجراءات تأتي في إطار اهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف: الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة بشكل مؤقت تندرج ضمن الشروط الوقائية العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار هذا المرض، وننوه بما يقوم به المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من جهود ضمن إطار عمل منظم مع بقية الجهات لاستمرار عملية التقييم.

وأكد أن اللجنة الصحية بمجلس ‫الشورى تؤيد ما قامت به وزارة التعليم نحو تعليق الدراسة مؤقتًا لمختلف المراحل الدراسية والجامعية، إضافة إلى ما قامت به وزارة الصحة بإيقاف المؤتمرات الطبية والمعارض الصحية حتى إشعار آخر.

رئيس اللجنة الصحية بالشورى فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس اللجنة الصحية بالشورى: إجراءات المملكة  تندرج ضمن "الوقاية العالمية"
سبق

ثمّن عضو ‫الشورى د. عبدالله العتيبي رئيس اللجنة الصحية بالمجلس بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ‏"العتيبي": الإجراءات تأتي في إطار اهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف: الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة بشكل مؤقت تندرج ضمن الشروط الوقائية العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار هذا المرض، وننوه بما يقوم به المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من جهود ضمن إطار عمل منظم مع بقية الجهات لاستمرار عملية التقييم.

وأكد أن اللجنة الصحية بمجلس ‫الشورى تؤيد ما قامت به وزارة التعليم نحو تعليق الدراسة مؤقتًا لمختلف المراحل الدراسية والجامعية، إضافة إلى ما قامت به وزارة الصحة بإيقاف المؤتمرات الطبية والمعارض الصحية حتى إشعار آخر.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:52 PM

رئيس اللجنة الصحية بالشورى: إجراءات المملكة  تندرج ضمن "الوقاية العالمية"

نوّه بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها

A A A
خلود غنام - الرياض
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1,316

ثمّن عضو ‫الشورى د. عبدالله العتيبي رئيس اللجنة الصحية بالمجلس بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ‏"العتيبي": الإجراءات تأتي في إطار اهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف: الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة بشكل مؤقت تندرج ضمن الشروط الوقائية العالمية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار هذا المرض، وننوه بما يقوم به المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من جهود ضمن إطار عمل منظم مع بقية الجهات لاستمرار عملية التقييم.

وأكد أن اللجنة الصحية بمجلس ‫الشورى تؤيد ما قامت به وزارة التعليم نحو تعليق الدراسة مؤقتًا لمختلف المراحل الدراسية والجامعية، إضافة إلى ما قامت به وزارة الصحة بإيقاف المؤتمرات الطبية والمعارض الصحية حتى إشعار آخر.

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