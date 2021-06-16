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"الصحة": الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح

أكدت وزارة الصحة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون -بمشيئة الله- من خلال أخذ اللقاح، مبينةً أن لقاحات كورونا كوفيد-19 آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل (1239) حالة مؤكدة، وتعافي (932) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10606) حالات؛ منها (1549) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (469414) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (451187) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7621) حالة يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء ( 90874 ) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح
سبق

أكدت وزارة الصحة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون -بمشيئة الله- من خلال أخذ اللقاح، مبينةً أن لقاحات كورونا كوفيد-19 آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل (1239) حالة مؤكدة، وتعافي (932) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10606) حالات؛ منها (1549) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (469414) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (451187) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7621) حالة يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء ( 90874 ) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
03:48 PM

"الصحة": الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,967

أكدت وزارة الصحة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون -بمشيئة الله- من خلال أخذ اللقاح، مبينةً أن لقاحات كورونا كوفيد-19 آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل (1239) حالة مؤكدة، وتعافي (932) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10606) حالات؛ منها (1549) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (469414) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (451187) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7621) حالة يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء ( 90874 ) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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