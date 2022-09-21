"مشعل بن ماجد" عن يوم الوطن: استشعارٌ لعهود المجد واسترجاعٌ لفصول التاريخ

هنّأ القيادة بذكرى التوحيد .. وقال: المملكة تشهد كثيراً من المنجزات التنموية

رفع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، التي تضيف صفحات وضاءة لمسيرة وتاريخ بلادنا في هذا العهد الزاهر واستذكار سيرة انطلاقة تاريخية لجلالة الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- الذي رسم منهج هذه البلاد المباركة المرتكز على شرع الله وسنة نبيه المصطفى -عليه الصلاة والسلام.

ونوّه الأمير مشعل بن ماجد؛ بما خطته الدولة في هذا العهد الزاهر ووصولها إلى مراحل متقدمة في منظومة دول العالم علمياً وثقافياً وفكرياً واقتصادياً.

وأضاف، وما هذا الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية إلا استشعارٌ لعهود المجد واسترجاعٌ لفصول التاريخ العريق في توحيد هذا الكيان مسيرةً واستشرافاً لمستقبل يضاهي الدول المتقدمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتحقيق التحول في جميع الميادين، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والصحية, ما يعد امتداداً لعديد من النجاحات التي حقّقتها المملكة إقليمياً ودولياً, حيث تتجسّد مع ملامسة احتياجات المواطن وتحقيق النماء والازدهار والتطور للبلاد.

وقال الأمير مشعل؛ شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التنمية المستدامة والبناء والتطور في المجالات كافة، والاستثمار في الإنسان السعودي علماً وإنتاجاً؛ ما عزّز من مشاركته الفاعلة في بناء الوطن المعطاء، كما حافظت هذه البلاد ومنذ تأسيسها على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبُعد النظر على الأصعدة كافة والارتكاز على ثوابت الدين الإسلامي الحنيف.

وتابع: إن المملكة تميّزت بنموها السريع في عديد من المجالات، وشهدت في العهد الزاهر كثيراً من المنجزات التنموية العملاقة في شتى المجالات؛ ليرتبط اسم المملكة بواقع حضاري سريع النمو مبني على أسس عالمية ودراسة حقيقية لمستقبل أكثر إشراقاً لأبناء الوطن، وتمثل ذلك جلياً في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020،لأبناء الوطن والأجيال القادمة -بإذن الله -.

واستطرد محافظ جدة، بالقول إن أبناء وبنات الوطن يفاخرون ويستذكرون من خلال هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً ملاحم البطولة والتوحيد التي قادها المؤسّس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه -، ويربطون ماضيهم التليد بحاضرهم المجيد ورؤيتهم المستقبلية الطموحة من خلال هذه الملاحم الوطنية الخالدة, متطلعين بفخر واعتزاز إلى مستقبل زاهر، مفعم بالتطوير والنهضة والعمل الجاد المتميز لاستشراف المضي نحو العالم الأول في بناء الإنسان السعودي.

ودعا الأمير مشعل بن ماجد؛ الله -عزّ وجلّ- بأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يعيد مثل هذه المناسبات على المملكة في ثوب العزة والنصر.