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أيهما يسقط: الحفار أم المبنى؟ .. فيديو كشف الخطأ القاتل

كان الهيكل الخرساني يتراقص يميناً ويساراً وفجأة وقع الحادث

ارتكب سائق حفار في أوكرانيا خطأً قاتلاً، عندما وقف بـ"حفار 30 طناً" على جرف هار فوق أنقاض مبنى، كي يقوم بإسقاط مبنى آخر، ليقع حادث كاد يودي بحياة السائق.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مدينة الوشتا على الساحل الجنوبي للقرم في أوكرانيا، عندما كان سائق الحفار يقوم بهدم مبنى سكني من سبعة طوابق.

وقام سائق الحفار بهدم الجدران في المبنى مستخدما كسارة هيدروليكية، حتى أصبح المبنى يقوم على الهيكل الخرساني والجانب الأخير من الجدران، فقرر السائق أنه حان الوقت لإسقاط المبنى.

وهنا ارتكب السائق الخطأ القاتل، حين وقف على تل من حطام مبنى مجاور، واقترب كثيراً من الحافة، وبدأ يهز الهيكل الخرساني بالكسارة، وبالفعل راح المبنى يهتز ويتراقص يميناً ويساراً، لكنه فجأة بدأ ينهار نحو الحفار، ليسقط المبنى ويضرب رافعة الحفار والكسارة، ثم يهبط المبنى منهاراً ويأخذ معه الحفار.

لكن في النهاية، سقط المبنى تماماً وتعلّق الحفار المائل على الحطام، دون أن يتدهور إلى أسفل، ونجا السائق من موت محقق أسفل الحطام الضخم للمبنى.

أوكرانيا سائق حفار

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أيهما يسقط: الحفار أم المبنى؟ .. فيديو كشف الخطأ القاتل
سبق

ارتكب سائق حفار في أوكرانيا خطأً قاتلاً، عندما وقف بـ"حفار 30 طناً" على جرف هار فوق أنقاض مبنى، كي يقوم بإسقاط مبنى آخر، ليقع حادث كاد يودي بحياة السائق.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مدينة الوشتا على الساحل الجنوبي للقرم في أوكرانيا، عندما كان سائق الحفار يقوم بهدم مبنى سكني من سبعة طوابق.

وقام سائق الحفار بهدم الجدران في المبنى مستخدما كسارة هيدروليكية، حتى أصبح المبنى يقوم على الهيكل الخرساني والجانب الأخير من الجدران، فقرر السائق أنه حان الوقت لإسقاط المبنى.

وهنا ارتكب السائق الخطأ القاتل، حين وقف على تل من حطام مبنى مجاور، واقترب كثيراً من الحافة، وبدأ يهز الهيكل الخرساني بالكسارة، وبالفعل راح المبنى يهتز ويتراقص يميناً ويساراً، لكنه فجأة بدأ ينهار نحو الحفار، ليسقط المبنى ويضرب رافعة الحفار والكسارة، ثم يهبط المبنى منهاراً ويأخذ معه الحفار.

لكن في النهاية، سقط المبنى تماماً وتعلّق الحفار المائل على الحطام، دون أن يتدهور إلى أسفل، ونجا السائق من موت محقق أسفل الحطام الضخم للمبنى.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
10:56 AM

أيهما يسقط: الحفار أم المبنى؟ .. فيديو كشف الخطأ القاتل

كان الهيكل الخرساني يتراقص يميناً ويساراً وفجأة وقع الحادث

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
6,320

ارتكب سائق حفار في أوكرانيا خطأً قاتلاً، عندما وقف بـ"حفار 30 طناً" على جرف هار فوق أنقاض مبنى، كي يقوم بإسقاط مبنى آخر، ليقع حادث كاد يودي بحياة السائق.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مدينة الوشتا على الساحل الجنوبي للقرم في أوكرانيا، عندما كان سائق الحفار يقوم بهدم مبنى سكني من سبعة طوابق.

وقام سائق الحفار بهدم الجدران في المبنى مستخدما كسارة هيدروليكية، حتى أصبح المبنى يقوم على الهيكل الخرساني والجانب الأخير من الجدران، فقرر السائق أنه حان الوقت لإسقاط المبنى.

وهنا ارتكب السائق الخطأ القاتل، حين وقف على تل من حطام مبنى مجاور، واقترب كثيراً من الحافة، وبدأ يهز الهيكل الخرساني بالكسارة، وبالفعل راح المبنى يهتز ويتراقص يميناً ويساراً، لكنه فجأة بدأ ينهار نحو الحفار، ليسقط المبنى ويضرب رافعة الحفار والكسارة، ثم يهبط المبنى منهاراً ويأخذ معه الحفار.

لكن في النهاية، سقط المبنى تماماً وتعلّق الحفار المائل على الحطام، دون أن يتدهور إلى أسفل، ونجا السائق من موت محقق أسفل الحطام الضخم للمبنى.

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