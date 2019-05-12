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رغم أنها من أكثر الدول إصابة.. روسيا ترفع إجراءات "كورونا" في بعض المناطق

حصيلة حالات المرضى بلغت 232.243

بدأت روسيا، اليوم الثلاثاء، رفع إجراءات العزل بحذر في بعض المناطق، معوّلةً على معدّل الوفيات المنخفض لديها جراء فيروس كورونا المستجدّ، رغم أنها من بين الدول التي لديها أكبر عدد من الإصابات في العالم.

وأوضحت إحصاءات رسمية أن روسيا سجلت 232.243 إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء، بينها 10.899 إصابة جديدة اليوم.

وتحصي روسيا منذ بداية شهر مايو، أكثر من 10 آلاف إصابة كل يوم، الأمر الذي تفسّره السلطات بتطبيقها سياسة الفحوصات المكثّفة، إذ إنها تجري حوالى 5.8 ملايين فحص.

ولا يزال معدّل الوفيات جراء الفيروس منخفضاً مع 2116 وفاة، مقارنة بدول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا أو حتى ألمانيا التي تُعتبر إجمالا نموذجاً في إدارتها للأزمة.

ويشير منتقدون إلى أن معدل الوفيات أقلّ من الواقع ببضعة آلاف، ويشتبهون بأن السلطات تعزو سبب وفاة مصابين بكوفيد-19 إلى أسباب أخرى.

فيروس كورونا الجديد

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رغم أنها من أكثر الدول إصابة.. روسيا ترفع إجراءات "كورونا" في بعض المناطق
سبق

بدأت روسيا، اليوم الثلاثاء، رفع إجراءات العزل بحذر في بعض المناطق، معوّلةً على معدّل الوفيات المنخفض لديها جراء فيروس كورونا المستجدّ، رغم أنها من بين الدول التي لديها أكبر عدد من الإصابات في العالم.

وأوضحت إحصاءات رسمية أن روسيا سجلت 232.243 إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء، بينها 10.899 إصابة جديدة اليوم.

وتحصي روسيا منذ بداية شهر مايو، أكثر من 10 آلاف إصابة كل يوم، الأمر الذي تفسّره السلطات بتطبيقها سياسة الفحوصات المكثّفة، إذ إنها تجري حوالى 5.8 ملايين فحص.

ولا يزال معدّل الوفيات جراء الفيروس منخفضاً مع 2116 وفاة، مقارنة بدول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا أو حتى ألمانيا التي تُعتبر إجمالا نموذجاً في إدارتها للأزمة.

ويشير منتقدون إلى أن معدل الوفيات أقلّ من الواقع ببضعة آلاف، ويشتبهون بأن السلطات تعزو سبب وفاة مصابين بكوفيد-19 إلى أسباب أخرى.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
06:09 PM

رغم أنها من أكثر الدول إصابة.. روسيا ترفع إجراءات "كورونا" في بعض المناطق

حصيلة حالات المرضى بلغت 232.243

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت روسيا، اليوم الثلاثاء، رفع إجراءات العزل بحذر في بعض المناطق، معوّلةً على معدّل الوفيات المنخفض لديها جراء فيروس كورونا المستجدّ، رغم أنها من بين الدول التي لديها أكبر عدد من الإصابات في العالم.

وأوضحت إحصاءات رسمية أن روسيا سجلت 232.243 إصابة مؤكدة منذ بدء تفشي الوباء، بينها 10.899 إصابة جديدة اليوم.

وتحصي روسيا منذ بداية شهر مايو، أكثر من 10 آلاف إصابة كل يوم، الأمر الذي تفسّره السلطات بتطبيقها سياسة الفحوصات المكثّفة، إذ إنها تجري حوالى 5.8 ملايين فحص.

ولا يزال معدّل الوفيات جراء الفيروس منخفضاً مع 2116 وفاة، مقارنة بدول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا أو حتى ألمانيا التي تُعتبر إجمالا نموذجاً في إدارتها للأزمة.

ويشير منتقدون إلى أن معدل الوفيات أقلّ من الواقع ببضعة آلاف، ويشتبهون بأن السلطات تعزو سبب وفاة مصابين بكوفيد-19 إلى أسباب أخرى.

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