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"الفيصل" يشيد بـ"معهد الاعتدال" ويمتدح برامجه المتنوعة

أثنى على "اليوبي" وجهوده

أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بجهود مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومنسوبي معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وما يتم إنتاجه من تميز وإبداع في النشاطات والبرامج التابعة للمعهد، كان آخرها تنظيم حفل جائزة الاعتدال في دروتها الثالثة لعام 2019م.

وقال "الفيصل" في الخطاب الموجه للدكتور عبدالرحمن اليوبي: "يسعدني أن أشيد بجهود معاليكم ومنسوبي (معهد خالد الفيصل للاعتدال) على التميز والإبداع من بداية التأسيس إلى أن أصبح معهدًا علميًّا بمكوناته الأكاديمية والبحثية، ولقد أسعدني المستوى الراقي والمشرّف في حفل الجائزة.. أشكر لمعاليكم وجميع منسوبي المعهد على ذلك، متطلعًا إلى الاستمرار في هذا النهج المتميز".

من جهته عبّر الدكتور عبدالرحمن اليوبي عن بالغ شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز؛ لحرصه الدائم ومتابعته المستمرة لكافة النشاطات والبرامج التي تنفذها الجامعة بصفة عامة، ومعهد الأمير خالد الفيصل بصفة خاصة، مؤكدًا أن معهد الاعتدال عمل على تنظيم جائزة سنوية نبعت فكرتها من الأمير خالد الفيصل؛ لتكريم الجهات أو الشخصيات البارزة على المستوى المحلي والدولي، لافتًا إلى أن تحفيزه ودعمه كان له الأثر البالغ في تميز وإبداع مبادرات وبرامج وأنشطة "معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال".

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"الفيصل" يشيد بـ"معهد الاعتدال" ويمتدح برامجه المتنوعة
سبق

أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بجهود مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومنسوبي معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وما يتم إنتاجه من تميز وإبداع في النشاطات والبرامج التابعة للمعهد، كان آخرها تنظيم حفل جائزة الاعتدال في دروتها الثالثة لعام 2019م.

وقال "الفيصل" في الخطاب الموجه للدكتور عبدالرحمن اليوبي: "يسعدني أن أشيد بجهود معاليكم ومنسوبي (معهد خالد الفيصل للاعتدال) على التميز والإبداع من بداية التأسيس إلى أن أصبح معهدًا علميًّا بمكوناته الأكاديمية والبحثية، ولقد أسعدني المستوى الراقي والمشرّف في حفل الجائزة.. أشكر لمعاليكم وجميع منسوبي المعهد على ذلك، متطلعًا إلى الاستمرار في هذا النهج المتميز".

من جهته عبّر الدكتور عبدالرحمن اليوبي عن بالغ شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز؛ لحرصه الدائم ومتابعته المستمرة لكافة النشاطات والبرامج التي تنفذها الجامعة بصفة عامة، ومعهد الأمير خالد الفيصل بصفة خاصة، مؤكدًا أن معهد الاعتدال عمل على تنظيم جائزة سنوية نبعت فكرتها من الأمير خالد الفيصل؛ لتكريم الجهات أو الشخصيات البارزة على المستوى المحلي والدولي، لافتًا إلى أن تحفيزه ودعمه كان له الأثر البالغ في تميز وإبداع مبادرات وبرامج وأنشطة "معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال".

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:47 PM

"الفيصل" يشيد بـ"معهد الاعتدال" ويمتدح برامجه المتنوعة

أثنى على "اليوبي" وجهوده

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بجهود مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومنسوبي معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وما يتم إنتاجه من تميز وإبداع في النشاطات والبرامج التابعة للمعهد، كان آخرها تنظيم حفل جائزة الاعتدال في دروتها الثالثة لعام 2019م.

وقال "الفيصل" في الخطاب الموجه للدكتور عبدالرحمن اليوبي: "يسعدني أن أشيد بجهود معاليكم ومنسوبي (معهد خالد الفيصل للاعتدال) على التميز والإبداع من بداية التأسيس إلى أن أصبح معهدًا علميًّا بمكوناته الأكاديمية والبحثية، ولقد أسعدني المستوى الراقي والمشرّف في حفل الجائزة.. أشكر لمعاليكم وجميع منسوبي المعهد على ذلك، متطلعًا إلى الاستمرار في هذا النهج المتميز".

من جهته عبّر الدكتور عبدالرحمن اليوبي عن بالغ شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز؛ لحرصه الدائم ومتابعته المستمرة لكافة النشاطات والبرامج التي تنفذها الجامعة بصفة عامة، ومعهد الأمير خالد الفيصل بصفة خاصة، مؤكدًا أن معهد الاعتدال عمل على تنظيم جائزة سنوية نبعت فكرتها من الأمير خالد الفيصل؛ لتكريم الجهات أو الشخصيات البارزة على المستوى المحلي والدولي، لافتًا إلى أن تحفيزه ودعمه كان له الأثر البالغ في تميز وإبداع مبادرات وبرامج وأنشطة "معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال".

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