دعا للحذر وطلاء السيارات بعازل.. الحصيني : أتربة على الرياض والشرقية

نصح المسافرين ..وقال : من خفيفة الى متوسطة وعلى قائدي المركبات الانتباه

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني حالة من الاتربة المثارة والرياح تشهدها منطتي الرياض والشرقية ناصحا المسافرين بطلاء السيارة بمادة عازلة والسفر فجرا .

وقال عبر حسابه في تويتر : انصح بطلاء السيارة بمادة عازله او السفر فجر الخميس

واضاف :متوقع اليوم الخميس1441/1/20هـ رياح وأتربة من خفيفة الى متوسطة على الرياض و الشرقية والصمان والكويت ونجران وشرق عسير والباحة وبشكل أقل بين الرياض والقصيم,آمل من قائدي المركبات توخي الحذر!

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ان تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.