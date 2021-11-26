أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف قامت بتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية كانت تشكل تهديداً وشيكاً في صعدة .
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التحالف: تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية شكلت تهديداً وشيكاً في صعدة
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف قامت بتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية كانت تشكل تهديداً وشيكاً في صعدة .قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي
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التحالف: تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية شكلت تهديداً وشيكاً في صعدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-26
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
08:54 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
09:06 PM
التحالف: تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية شكلت تهديداً وشيكاً في صعدة
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف قامت بتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية كانت تشكل تهديداً وشيكاً في صعدة .
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