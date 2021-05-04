هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟
مركز التواصل وخدمات المستفيدين يقدّم الإجابة.. "غير مسموح"
وجّه مغرد سؤالاً لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة؛ مفاده: هل باستطاعته الدخول مع زوجته كمُحرم للمسجد الحرام عند أدائها العمرة.
وجاء نص السؤال كالتالي: أنا حجزتُ لزوجتي من حسابي في توكلنا لأداء العمرة هل أستطيع أدخل معها كمحرم مع العلم أنني اعتمرت بداية رمضان والتصريح المتوفر للزوجة فقط؟. وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: غير متاح الدخول دون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان.
هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟
عبدالرزاق البجاليسبق2021-05-04
وجّه مغرد سؤالاً لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة؛ مفاده: هل باستطاعته الدخول مع زوجته كمُحرم للمسجد الحرام عند أدائها العمرة.
وجاء نص السؤال كالتالي: أنا حجزتُ لزوجتي من حسابي في توكلنا لأداء العمرة هل أستطيع أدخل معها كمحرم مع العلم أنني اعتمرت بداية رمضان والتصريح المتوفر للزوجة فقط؟. وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: غير متاح الدخول دون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان.
04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
03:52 PM
هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟
مركز التواصل وخدمات المستفيدين يقدّم الإجابة.. "غير مسموح"
وجّه مغرد سؤالاً لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة؛ مفاده: هل باستطاعته الدخول مع زوجته كمُحرم للمسجد الحرام عند أدائها العمرة.
وجاء نص السؤال كالتالي: أنا حجزتُ لزوجتي من حسابي في توكلنا لأداء العمرة هل أستطيع أدخل معها كمحرم مع العلم أنني اعتمرت بداية رمضان والتصريح المتوفر للزوجة فقط؟. وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: غير متاح الدخول دون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان.