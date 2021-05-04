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هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟

مركز التواصل وخدمات المستفيدين يقدّم الإجابة.. "غير مسموح"

وجّه مغرد سؤالاً لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة؛ مفاده: هل باستطاعته الدخول مع زوجته كمُحرم للمسجد الحرام عند أدائها العمرة.

وجاء نص السؤال كالتالي: ‏أنا حجزتُ لزوجتي من حسابي في توكلنا لأداء العمرة هل أستطيع أدخل معها كمحرم مع العلم أنني اعتمرت بداية رمضان والتصريح المتوفر للزوجة فقط؟.
وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: ‏‎غير متاح الدخول دون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان.

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هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟
سبق

وجّه مغرد سؤالاً لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة؛ مفاده: هل باستطاعته الدخول مع زوجته كمُحرم للمسجد الحرام عند أدائها العمرة.

وجاء نص السؤال كالتالي: ‏أنا حجزتُ لزوجتي من حسابي في توكلنا لأداء العمرة هل أستطيع أدخل معها كمحرم مع العلم أنني اعتمرت بداية رمضان والتصريح المتوفر للزوجة فقط؟.
وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: ‏‎غير متاح الدخول دون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
03:52 PM

هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟

مركز التواصل وخدمات المستفيدين يقدّم الإجابة.. "غير مسموح"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
17
32,341

وجّه مغرد سؤالاً لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة؛ مفاده: هل باستطاعته الدخول مع زوجته كمُحرم للمسجد الحرام عند أدائها العمرة.

وجاء نص السؤال كالتالي: ‏أنا حجزتُ لزوجتي من حسابي في توكلنا لأداء العمرة هل أستطيع أدخل معها كمحرم مع العلم أنني اعتمرت بداية رمضان والتصريح المتوفر للزوجة فقط؟.
وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: ‏‎غير متاح الدخول دون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان.

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