النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 31 عامًا.. طبيبة مصرية تغالب دموعها وهي تودع أهالي قرية بأبها

شاركتهم خلالها أفراحهم وأحزانهم.. وقررت التقاعد والعودة لبلدها

غالبت الدموع طبيبة مصرية وهي تودّع أهالي قرية المسقي (جنوب شرقي مدينة أبها)، وذلك في حفل تكريمها بعد 31 سنة قضتها بينهم بعد أن قررت التقاعد، والعودة بلدها؛ فهي لم تستطع مفارقتهم، لكنها سُنّة الحياة.

وفي التفاصيل، لخّصت الدكتورة هالة الشافعي 3 عقود من عملها بالمركز الصحي، وإقامتها مع أسرتها بين أهالي قرية المسقي، بقولها: "هي حياتي".

وأضافت تقول: "أصبحت أعرف عن أهل القرية أكثر من بلدي مصر، وأشاركهم أفراحهم وأحزانهم وهمومهم ومشاكلهم".. واصفة تعاملها مع المراجعين بأنه كتعاملها مع إخوتها. ونظّم لها أهالي قرية المسقي حفل تكريم نظير ما قدمته لهم طوال 30 سنة.

في السياق نفسه أوضح أحمد العريسي من أهالي القرية أن الطبيبة كانت مشاركة لهم أفراحهم وأحزانهم، وكسبت حب وثقة المرضى، مشيرًا إلى أنها لم تكن تتردد في المساعدة الطبية حتى لو جاءها الاتصال في منتصف الليل.

فيما روى عبد الكريم عكفي من أهالي القرية دور الطبيبة هالة في إقناع والده -رحمه الله- بالذهاب والعلاج بالمستشفى بعد أن كان رافضًا ذلك، وحرصها ومتابعتها لحالته الصحية، واصفًا إياها بأنها إنسانة عظيمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 31 عامًا.. طبيبة مصرية تغالب دموعها وهي تودع أهالي قرية بأبها
سبق

غالبت الدموع طبيبة مصرية وهي تودّع أهالي قرية المسقي (جنوب شرقي مدينة أبها)، وذلك في حفل تكريمها بعد 31 سنة قضتها بينهم بعد أن قررت التقاعد، والعودة بلدها؛ فهي لم تستطع مفارقتهم، لكنها سُنّة الحياة.

وفي التفاصيل، لخّصت الدكتورة هالة الشافعي 3 عقود من عملها بالمركز الصحي، وإقامتها مع أسرتها بين أهالي قرية المسقي، بقولها: "هي حياتي".

وأضافت تقول: "أصبحت أعرف عن أهل القرية أكثر من بلدي مصر، وأشاركهم أفراحهم وأحزانهم وهمومهم ومشاكلهم".. واصفة تعاملها مع المراجعين بأنه كتعاملها مع إخوتها. ونظّم لها أهالي قرية المسقي حفل تكريم نظير ما قدمته لهم طوال 30 سنة.

في السياق نفسه أوضح أحمد العريسي من أهالي القرية أن الطبيبة كانت مشاركة لهم أفراحهم وأحزانهم، وكسبت حب وثقة المرضى، مشيرًا إلى أنها لم تكن تتردد في المساعدة الطبية حتى لو جاءها الاتصال في منتصف الليل.

فيما روى عبد الكريم عكفي من أهالي القرية دور الطبيبة هالة في إقناع والده -رحمه الله- بالذهاب والعلاج بالمستشفى بعد أن كان رافضًا ذلك، وحرصها ومتابعتها لحالته الصحية، واصفًا إياها بأنها إنسانة عظيمة.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
08:29 PM

بعد 31 عامًا.. طبيبة مصرية تغالب دموعها وهي تودع أهالي قرية بأبها

شاركتهم خلالها أفراحهم وأحزانهم.. وقررت التقاعد والعودة لبلدها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
11,115

غالبت الدموع طبيبة مصرية وهي تودّع أهالي قرية المسقي (جنوب شرقي مدينة أبها)، وذلك في حفل تكريمها بعد 31 سنة قضتها بينهم بعد أن قررت التقاعد، والعودة بلدها؛ فهي لم تستطع مفارقتهم، لكنها سُنّة الحياة.

وفي التفاصيل، لخّصت الدكتورة هالة الشافعي 3 عقود من عملها بالمركز الصحي، وإقامتها مع أسرتها بين أهالي قرية المسقي، بقولها: "هي حياتي".

وأضافت تقول: "أصبحت أعرف عن أهل القرية أكثر من بلدي مصر، وأشاركهم أفراحهم وأحزانهم وهمومهم ومشاكلهم".. واصفة تعاملها مع المراجعين بأنه كتعاملها مع إخوتها. ونظّم لها أهالي قرية المسقي حفل تكريم نظير ما قدمته لهم طوال 30 سنة.

في السياق نفسه أوضح أحمد العريسي من أهالي القرية أن الطبيبة كانت مشاركة لهم أفراحهم وأحزانهم، وكسبت حب وثقة المرضى، مشيرًا إلى أنها لم تكن تتردد في المساعدة الطبية حتى لو جاءها الاتصال في منتصف الليل.

فيما روى عبد الكريم عكفي من أهالي القرية دور الطبيبة هالة في إقناع والده -رحمه الله- بالذهاب والعلاج بالمستشفى بعد أن كان رافضًا ذلك، وحرصها ومتابعتها لحالته الصحية، واصفًا إياها بأنها إنسانة عظيمة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,937
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,409
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,856

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة