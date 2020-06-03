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﻿قانونية لـ"سبق": تعيين المرأة في النيابة العامة تعزيزًا لدورها في تنمية المجتمع

قالت إنها السعوديات من أكثر السيدات حظًا في المجال القانوني

علقت المحامية ريم محمد لـ"سبق"، حول صدور أمر ملكي بتعيين دفعة جديدة من النساء على مرتبة "ملازم تحقيق" في النيابة العامة قائلة، إن هذه الخطوة تعزز مكانة وحضور المرأة في السلك القضائي،‏ حيث تم تعيين 53 امرأة سيتولين مهام التحقيق في القضايا في عددٍ من أفرع النيابة.

وأضافت: "هذه الخطوة التي انتظرناها كثيرًا ما هي إلا خطوة من الخطوات التي قدمها لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله - لتولي المرأة السعودية مكانتها في المجتمع ومن أهم ركائزه القضاء، وهذا يعطينا مسؤولية كبيرة لنثبت أننا على قدر كبير من المسؤولية والالتزام، وسيكون لهذا التعيين فوائد قانونية وقضائية كبيرة للمرأة والمجتمع على حد سواء".

وأشارت "المحمد" إلى "أن هناك كثيرًا من القرارات التي صدرت في المجال القضائي، سواء من التعيينات أو سن القوانين، جميعها تصب في مصلحة المرأة والمجتمع، وبرأيي أن المرأة السعودية تعد من أكثر السيدات حظًا في المجال القانوني، حيث إنها حصلت على حقوق ومناصب مازالت دول عربية كثيرة لم تسمح لها، وهذا يؤكد اهتمام حكومتنا بتطوير المجتمع بكل أطيافه".

وختمت المحامية قائلة: "نطمح إلى المزيد، ونأمل أن نرى المرأة في المستقبل قاضية ووزيرة، وهذا ليس بالبعيد في ظل حكومتنا الرشيدة، وإثبات المرأة نفسها ونجاحها بكل المجالات التي تم اختيارها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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﻿قانونية لـ"سبق": تعيين المرأة في النيابة العامة تعزيزًا لدورها في تنمية المجتمع
سبق

علقت المحامية ريم محمد لـ"سبق"، حول صدور أمر ملكي بتعيين دفعة جديدة من النساء على مرتبة "ملازم تحقيق" في النيابة العامة قائلة، إن هذه الخطوة تعزز مكانة وحضور المرأة في السلك القضائي،‏ حيث تم تعيين 53 امرأة سيتولين مهام التحقيق في القضايا في عددٍ من أفرع النيابة.

وأضافت: "هذه الخطوة التي انتظرناها كثيرًا ما هي إلا خطوة من الخطوات التي قدمها لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله - لتولي المرأة السعودية مكانتها في المجتمع ومن أهم ركائزه القضاء، وهذا يعطينا مسؤولية كبيرة لنثبت أننا على قدر كبير من المسؤولية والالتزام، وسيكون لهذا التعيين فوائد قانونية وقضائية كبيرة للمرأة والمجتمع على حد سواء".

وأشارت "المحمد" إلى "أن هناك كثيرًا من القرارات التي صدرت في المجال القضائي، سواء من التعيينات أو سن القوانين، جميعها تصب في مصلحة المرأة والمجتمع، وبرأيي أن المرأة السعودية تعد من أكثر السيدات حظًا في المجال القانوني، حيث إنها حصلت على حقوق ومناصب مازالت دول عربية كثيرة لم تسمح لها، وهذا يؤكد اهتمام حكومتنا بتطوير المجتمع بكل أطيافه".

وختمت المحامية قائلة: "نطمح إلى المزيد، ونأمل أن نرى المرأة في المستقبل قاضية ووزيرة، وهذا ليس بالبعيد في ظل حكومتنا الرشيدة، وإثبات المرأة نفسها ونجاحها بكل المجالات التي تم اختيارها".

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
09:16 PM

﻿قانونية لـ"سبق": تعيين المرأة في النيابة العامة تعزيزًا لدورها في تنمية المجتمع

قالت إنها السعوديات من أكثر السيدات حظًا في المجال القانوني

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خلود غنام - الرياض
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علقت المحامية ريم محمد لـ"سبق"، حول صدور أمر ملكي بتعيين دفعة جديدة من النساء على مرتبة "ملازم تحقيق" في النيابة العامة قائلة، إن هذه الخطوة تعزز مكانة وحضور المرأة في السلك القضائي،‏ حيث تم تعيين 53 امرأة سيتولين مهام التحقيق في القضايا في عددٍ من أفرع النيابة.

وأضافت: "هذه الخطوة التي انتظرناها كثيرًا ما هي إلا خطوة من الخطوات التي قدمها لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله - لتولي المرأة السعودية مكانتها في المجتمع ومن أهم ركائزه القضاء، وهذا يعطينا مسؤولية كبيرة لنثبت أننا على قدر كبير من المسؤولية والالتزام، وسيكون لهذا التعيين فوائد قانونية وقضائية كبيرة للمرأة والمجتمع على حد سواء".

وأشارت "المحمد" إلى "أن هناك كثيرًا من القرارات التي صدرت في المجال القضائي، سواء من التعيينات أو سن القوانين، جميعها تصب في مصلحة المرأة والمجتمع، وبرأيي أن المرأة السعودية تعد من أكثر السيدات حظًا في المجال القانوني، حيث إنها حصلت على حقوق ومناصب مازالت دول عربية كثيرة لم تسمح لها، وهذا يؤكد اهتمام حكومتنا بتطوير المجتمع بكل أطيافه".

وختمت المحامية قائلة: "نطمح إلى المزيد، ونأمل أن نرى المرأة في المستقبل قاضية ووزيرة، وهذا ليس بالبعيد في ظل حكومتنا الرشيدة، وإثبات المرأة نفسها ونجاحها بكل المجالات التي تم اختيارها".

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