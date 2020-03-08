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"قوات التحالف" تبدأ تنفيذ عمليات نوعية ضد ميليشيا الحوثي في الصليف

ناشدت المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة

بدأت قوات التحالف تنفيذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية.

وناشدت القوات من المدنيين بالصليف عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

يُشار إلى أن الصليف هو أحد الموانئ التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية وتستخدمها الميليشيات لتهديد أمن الممرات المائية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قوات التحالف" تبدأ تنفيذ عمليات نوعية ضد ميليشيا الحوثي في الصليف
سبق

بدأت قوات التحالف تنفيذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية.

وناشدت القوات من المدنيين بالصليف عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

يُشار إلى أن الصليف هو أحد الموانئ التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية وتستخدمها الميليشيات لتهديد أمن الممرات المائية.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
12:52 AM
اخر تعديل
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:31 AM

"قوات التحالف" تبدأ تنفيذ عمليات نوعية ضد ميليشيا الحوثي في الصليف

ناشدت المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
1,286

بدأت قوات التحالف تنفيذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية.

وناشدت القوات من المدنيين بالصليف عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

يُشار إلى أن الصليف هو أحد الموانئ التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية وتستخدمها الميليشيات لتهديد أمن الممرات المائية.

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