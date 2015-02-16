النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشار قانوني: مَن لم يتجاوز 18 عاماً هجرياً يُعدُّ طفلاً.. وهذه هي الإجراءات إذا تعرض للاختطاف

داعياً الأسر السعودية لعدم المبالغة في المظهر الخارجي أثناء السفر إلى الدول

أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي بأن الطفل وفقاً للنظام السعودي هو من لم يتجاوز 18 عاماً هجرياً فإذا كان عمره 17 عاماً و11 شهراً هجرياً فهو يعد طفلاً حتى لو كانت معه علامات البلوغ.

وتحدث لبرنامج صباح الخير يا عرب عن كيفية التعامل في حالات خطف الأطفال أو تغيّبهم أو فقدانهم أو إيذائهم لافتاً إلى أن كثيراً من حالات الخطف في بعض الدول تكون من الأقارب.

وأضاف: قامت الدول بوضع إدارات خاصة في الأجهزة الأمنية للإبلاغ والتعامل مع حالات الخطف وبالتالي يجب اللجوء للجهات الرسمية وليست التقليدية حتى لا تتعرض أسرة الطفل المخطوف إلى الابتزاز والنصب والاحتيال، داعياً الأسر السعودية إلى مراعاة المظهر الخارجي وعدم المبالغة أثناء السفر إلى الدول حتى لا يكون الطفل ضحية "هياطنا".

وأفاد بأن توقيت الإبلاغ عن تغيّب الطفل يختلف بحسب الظروف وأماكن فقدانه ولكن يجب الإسراع في التبليغ في حالة وجود اشتباه بالخطف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشار قانوني: مَن لم يتجاوز 18 عاماً هجرياً يُعدُّ طفلاً.. وهذه هي الإجراءات إذا تعرض للاختطاف
سبق

أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي بأن الطفل وفقاً للنظام السعودي هو من لم يتجاوز 18 عاماً هجرياً فإذا كان عمره 17 عاماً و11 شهراً هجرياً فهو يعد طفلاً حتى لو كانت معه علامات البلوغ.

وتحدث لبرنامج صباح الخير يا عرب عن كيفية التعامل في حالات خطف الأطفال أو تغيّبهم أو فقدانهم أو إيذائهم لافتاً إلى أن كثيراً من حالات الخطف في بعض الدول تكون من الأقارب.

وأضاف: قامت الدول بوضع إدارات خاصة في الأجهزة الأمنية للإبلاغ والتعامل مع حالات الخطف وبالتالي يجب اللجوء للجهات الرسمية وليست التقليدية حتى لا تتعرض أسرة الطفل المخطوف إلى الابتزاز والنصب والاحتيال، داعياً الأسر السعودية إلى مراعاة المظهر الخارجي وعدم المبالغة أثناء السفر إلى الدول حتى لا يكون الطفل ضحية "هياطنا".

وأفاد بأن توقيت الإبلاغ عن تغيّب الطفل يختلف بحسب الظروف وأماكن فقدانه ولكن يجب الإسراع في التبليغ في حالة وجود اشتباه بالخطف.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:42 PM

مستشار قانوني: مَن لم يتجاوز 18 عاماً هجرياً يُعدُّ طفلاً.. وهذه هي الإجراءات إذا تعرض للاختطاف

داعياً الأسر السعودية لعدم المبالغة في المظهر الخارجي أثناء السفر إلى الدول

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
1,737

أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي بأن الطفل وفقاً للنظام السعودي هو من لم يتجاوز 18 عاماً هجرياً فإذا كان عمره 17 عاماً و11 شهراً هجرياً فهو يعد طفلاً حتى لو كانت معه علامات البلوغ.

وتحدث لبرنامج صباح الخير يا عرب عن كيفية التعامل في حالات خطف الأطفال أو تغيّبهم أو فقدانهم أو إيذائهم لافتاً إلى أن كثيراً من حالات الخطف في بعض الدول تكون من الأقارب.

وأضاف: قامت الدول بوضع إدارات خاصة في الأجهزة الأمنية للإبلاغ والتعامل مع حالات الخطف وبالتالي يجب اللجوء للجهات الرسمية وليست التقليدية حتى لا تتعرض أسرة الطفل المخطوف إلى الابتزاز والنصب والاحتيال، داعياً الأسر السعودية إلى مراعاة المظهر الخارجي وعدم المبالغة أثناء السفر إلى الدول حتى لا يكون الطفل ضحية "هياطنا".

وأفاد بأن توقيت الإبلاغ عن تغيّب الطفل يختلف بحسب الظروف وأماكن فقدانه ولكن يجب الإسراع في التبليغ في حالة وجود اشتباه بالخطف.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,052
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,135

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة