"الداخلية" تعلن عن نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.
ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات، الدخول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"، على الرابط التالي www.jobs.sa.
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.
ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات، الدخول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"، على الرابط التالي www.jobs.sa.
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.
ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات، الدخول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"، على الرابط التالي www.jobs.sa.
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية.
ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات، الدخول عبر بوابة "أبشر- التوظيف"، على الرابط التالي www.jobs.sa.