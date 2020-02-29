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فرع "الموارد" بالرياض ينفذ 2720 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

شملت عددًا من المحافظات وأسفرت عن ضبط 310 مخالفات في أسبوع

نفّذت مكاتب التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات المعنية، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت الحملات "الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير "، وأسفرت عن ضبط 314 مخالفة خلال أسبوع.

ونفّذ مفتشو الرياض بمشاركة الجهات الشريكة متمثلة بـ"الضبط الميداني" حملة استهدفت مجمع اتصالات بحي العزيزية، وأسفرت الحملة عن زيارة 25 محلاً والقبض على أربعة وافدين مخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

وذكر أن هذه الحملات قد بلغت 2723 زيارة تفتيشية، داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

الرياض فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض الحملات التفتيشية المنشآت التجارية

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فرع "الموارد" بالرياض ينفذ 2720 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية
سبق

نفّذت مكاتب التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات المعنية، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت الحملات "الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير "، وأسفرت عن ضبط 314 مخالفة خلال أسبوع.

ونفّذ مفتشو الرياض بمشاركة الجهات الشريكة متمثلة بـ"الضبط الميداني" حملة استهدفت مجمع اتصالات بحي العزيزية، وأسفرت الحملة عن زيارة 25 محلاً والقبض على أربعة وافدين مخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

وذكر أن هذه الحملات قد بلغت 2723 زيارة تفتيشية، داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
06:31 PM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
07:18 PM

فرع "الموارد" بالرياض ينفذ 2720 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

شملت عددًا من المحافظات وأسفرت عن ضبط 310 مخالفات في أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت مكاتب التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات المعنية، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وشملت الحملات "الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير "، وأسفرت عن ضبط 314 مخالفة خلال أسبوع.

ونفّذ مفتشو الرياض بمشاركة الجهات الشريكة متمثلة بـ"الضبط الميداني" حملة استهدفت مجمع اتصالات بحي العزيزية، وأسفرت الحملة عن زيارة 25 محلاً والقبض على أربعة وافدين مخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

وذكر أن هذه الحملات قد بلغت 2723 زيارة تفتيشية، داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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