النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة حتى 9 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار، وتكوّن سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله تعالى- على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة حتى 9 مساء
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار، وتكوّن سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله تعالى- على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
08:38 AM

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة حتى 9 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
82

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار، وتكوّن سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله تعالى- على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,189
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,827
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,739
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,435

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة