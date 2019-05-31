"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة حتى 9 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار، وتكوّن سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله تعالى- على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها).