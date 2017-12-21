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وفاة مندوب إيران لدى الانقلابيين الحوثيين جرّاء إصابته بـ "كورونا"

"وول ستريت جورنال": عُزل من منصبه بسبب تصاعد التوتر مع الميليشيا

أعلنت الحكومة الإيرانية وفاة مندوبها لدى الانقلابيين الحوثيين، حسن إيرلو؛ أثناء خضوعه للعلاج الطبي، الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية، أنه أُصيب بكورونا في اليمن، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، إلى أن إيرلو عُزل من منصبه بسبب تصاعد التوتر بين إيران والانقلابيين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.

كانت وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب؛ قد وصفت إيرلو؛ بأنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.

______

إيران تعلن وفاة سفيرها في صنعاء بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة سفيرها في صنعاء بكورونا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وفاة مندوب إيران لدى الانقلابيين الحوثيين جرّاء إصابته بـ "كورونا"
سبق

أعلنت الحكومة الإيرانية وفاة مندوبها لدى الانقلابيين الحوثيين، حسن إيرلو؛ أثناء خضوعه للعلاج الطبي، الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية، أنه أُصيب بكورونا في اليمن، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، إلى أن إيرلو عُزل من منصبه بسبب تصاعد التوتر بين إيران والانقلابيين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.

كانت وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب؛ قد وصفت إيرلو؛ بأنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.

______

إيران تعلن وفاة سفيرها في صنعاء بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة سفيرها في صنعاء بكورونا.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:05 AM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:15 PM

وفاة مندوب إيران لدى الانقلابيين الحوثيين جرّاء إصابته بـ "كورونا"

"وول ستريت جورنال": عُزل من منصبه بسبب تصاعد التوتر مع الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,749

أعلنت الحكومة الإيرانية وفاة مندوبها لدى الانقلابيين الحوثيين، حسن إيرلو؛ أثناء خضوعه للعلاج الطبي، الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية، أنه أُصيب بكورونا في اليمن، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، إلى أن إيرلو عُزل من منصبه بسبب تصاعد التوتر بين إيران والانقلابيين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.

كانت وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب؛ قد وصفت إيرلو؛ بأنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.

______

إيران تعلن وفاة سفيرها في صنعاء بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة سفيرها في صنعاء بكورونا.

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