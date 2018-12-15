النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" تحدد مهام "المرشد الطلابي" 12 وسيلة لتهيئة الطلاب للاختبارات

خصصت "هاتفًا إرشاديًّا" للاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم

أكدت وزارة التعليم على دور المرشد الطلابي في تهيئة الطلاب وأسرهم للاختبارات، التي تنطلق الأحد المقبل لتحقيق نواتج تعلم أفضل في المدارس.

وتفصيلًا: حددت وزارة التعليم في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر؛ 12 مهمة للمرشد الطلابي في تهيئة الطلاب للاختبارات؛ ومن أبرزها تحفيز الطلبة وبث روح المنافسة بينهم، وزيادة دافعية التعلم لديهم، وتنفيذ جلسات إرشاد جمعي للطلاب لتكوين اتجاهات إيجابية نحو الاختبارات، وكذلك جلسات إرشاد فردي حسب احتياج حالة الطلاب، وتوعية الطلاب بأهمية الانضباط وعدم الغياب.

وأكدت الوزارة على مرشديها الطلابيين، على متابعة مستوى تقويم الطلاب من بداية العام الدراسي إلى نهايته، وتوعية المعلمين بأدوارهم في تهيئة الطلاب قبل الاختبارات، وتوظيف الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم قبل الاختبارات، وتمكين الطلاب من الأدوات التي تساعدهم على دخول الاختبارات بثقة تبعد عنهم التوتر والقلق أثناء الاختبارات.

ودعت المرشدين الطلابيين إلى تفعيل إستراتيجية التعزيز بشكل مكثف مع الحالات المتأخرة دراسيًّا؛ للرفع من مستوى التحصيل الدراسي، والمرور على لجان الاختبارات وتلمس احتياجات الطلاب النفسية وبعث الاستقرار والاطمئنان النفسي لهم.

وزارة التعليم المرشد الطلابي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" تحدد مهام "المرشد الطلابي" 12 وسيلة لتهيئة الطلاب للاختبارات
سبق

أكدت وزارة التعليم على دور المرشد الطلابي في تهيئة الطلاب وأسرهم للاختبارات، التي تنطلق الأحد المقبل لتحقيق نواتج تعلم أفضل في المدارس.

وتفصيلًا: حددت وزارة التعليم في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر؛ 12 مهمة للمرشد الطلابي في تهيئة الطلاب للاختبارات؛ ومن أبرزها تحفيز الطلبة وبث روح المنافسة بينهم، وزيادة دافعية التعلم لديهم، وتنفيذ جلسات إرشاد جمعي للطلاب لتكوين اتجاهات إيجابية نحو الاختبارات، وكذلك جلسات إرشاد فردي حسب احتياج حالة الطلاب، وتوعية الطلاب بأهمية الانضباط وعدم الغياب.

وأكدت الوزارة على مرشديها الطلابيين، على متابعة مستوى تقويم الطلاب من بداية العام الدراسي إلى نهايته، وتوعية المعلمين بأدوارهم في تهيئة الطلاب قبل الاختبارات، وتوظيف الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم قبل الاختبارات، وتمكين الطلاب من الأدوات التي تساعدهم على دخول الاختبارات بثقة تبعد عنهم التوتر والقلق أثناء الاختبارات.

ودعت المرشدين الطلابيين إلى تفعيل إستراتيجية التعزيز بشكل مكثف مع الحالات المتأخرة دراسيًّا؛ للرفع من مستوى التحصيل الدراسي، والمرور على لجان الاختبارات وتلمس احتياجات الطلاب النفسية وبعث الاستقرار والاطمئنان النفسي لهم.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
03:34 PM

"التعليم" تحدد مهام "المرشد الطلابي" 12 وسيلة لتهيئة الطلاب للاختبارات

خصصت "هاتفًا إرشاديًّا" للاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
9,676

أكدت وزارة التعليم على دور المرشد الطلابي في تهيئة الطلاب وأسرهم للاختبارات، التي تنطلق الأحد المقبل لتحقيق نواتج تعلم أفضل في المدارس.

وتفصيلًا: حددت وزارة التعليم في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر؛ 12 مهمة للمرشد الطلابي في تهيئة الطلاب للاختبارات؛ ومن أبرزها تحفيز الطلبة وبث روح المنافسة بينهم، وزيادة دافعية التعلم لديهم، وتنفيذ جلسات إرشاد جمعي للطلاب لتكوين اتجاهات إيجابية نحو الاختبارات، وكذلك جلسات إرشاد فردي حسب احتياج حالة الطلاب، وتوعية الطلاب بأهمية الانضباط وعدم الغياب.

وأكدت الوزارة على مرشديها الطلابيين، على متابعة مستوى تقويم الطلاب من بداية العام الدراسي إلى نهايته، وتوعية المعلمين بأدوارهم في تهيئة الطلاب قبل الاختبارات، وتوظيف الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم قبل الاختبارات، وتمكين الطلاب من الأدوات التي تساعدهم على دخول الاختبارات بثقة تبعد عنهم التوتر والقلق أثناء الاختبارات.

ودعت المرشدين الطلابيين إلى تفعيل إستراتيجية التعزيز بشكل مكثف مع الحالات المتأخرة دراسيًّا؛ للرفع من مستوى التحصيل الدراسي، والمرور على لجان الاختبارات وتلمس احتياجات الطلاب النفسية وبعث الاستقرار والاطمئنان النفسي لهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,212
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,198
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,563
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,977

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة