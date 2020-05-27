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الموت يغيّب الشيخ "محمد أحمد حسن".. أحد أشهر دعاة السودان

بعد ثلاثة عقود من الدعوة .. ونبأ الوفاة أثار موجة من الحزن بالشارع السوداني

غيّب الموت الشيخ محمد أحمد حسن الذي انتقل إلى رحمة الله مساء يوم أمس الثلاثاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسيشيع جثمانه إلى مقابر الصحافة بالخرطوم، وسط حزن شديد خيم على الشارع السوداني، وتصدر نبأ الوفاة منصة الفيس بوك .

يُذكر أن الشيخ محمد أحمد حسن أحد أشهر الدعاة في السودان واشتهر بعفويته السودانية، ويجد الشيخ محمد أحمد حسن، قبولاً كبيرًا لدى السودانيين، نظرًا لسماحته في التعامل وأسلوبه المميز في الحديث، حيث ظل يدعو إلى الله لأكثر من ثلاثة عقود، عرفه المستمعون وشاهده عشاق الشاشة البلورية وعانقه المصلون بمسجده بحي الصحافة بالخرطوم منذ العام 1982م، كما اشتهر برنامجه الإفتاء بشهر رمضان كل عام ويتصدر الأعلى مشاهدة على مستوى البلاد.

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الموت يغيّب الشيخ "محمد أحمد حسن".. أحد أشهر دعاة السودان
سبق

غيّب الموت الشيخ محمد أحمد حسن الذي انتقل إلى رحمة الله مساء يوم أمس الثلاثاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسيشيع جثمانه إلى مقابر الصحافة بالخرطوم، وسط حزن شديد خيم على الشارع السوداني، وتصدر نبأ الوفاة منصة الفيس بوك .

يُذكر أن الشيخ محمد أحمد حسن أحد أشهر الدعاة في السودان واشتهر بعفويته السودانية، ويجد الشيخ محمد أحمد حسن، قبولاً كبيرًا لدى السودانيين، نظرًا لسماحته في التعامل وأسلوبه المميز في الحديث، حيث ظل يدعو إلى الله لأكثر من ثلاثة عقود، عرفه المستمعون وشاهده عشاق الشاشة البلورية وعانقه المصلون بمسجده بحي الصحافة بالخرطوم منذ العام 1982م، كما اشتهر برنامجه الإفتاء بشهر رمضان كل عام ويتصدر الأعلى مشاهدة على مستوى البلاد.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
01:26 AM

الموت يغيّب الشيخ "محمد أحمد حسن".. أحد أشهر دعاة السودان

بعد ثلاثة عقود من الدعوة .. ونبأ الوفاة أثار موجة من الحزن بالشارع السوداني

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
579

غيّب الموت الشيخ محمد أحمد حسن الذي انتقل إلى رحمة الله مساء يوم أمس الثلاثاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسيشيع جثمانه إلى مقابر الصحافة بالخرطوم، وسط حزن شديد خيم على الشارع السوداني، وتصدر نبأ الوفاة منصة الفيس بوك .

يُذكر أن الشيخ محمد أحمد حسن أحد أشهر الدعاة في السودان واشتهر بعفويته السودانية، ويجد الشيخ محمد أحمد حسن، قبولاً كبيرًا لدى السودانيين، نظرًا لسماحته في التعامل وأسلوبه المميز في الحديث، حيث ظل يدعو إلى الله لأكثر من ثلاثة عقود، عرفه المستمعون وشاهده عشاق الشاشة البلورية وعانقه المصلون بمسجده بحي الصحافة بالخرطوم منذ العام 1982م، كما اشتهر برنامجه الإفتاء بشهر رمضان كل عام ويتصدر الأعلى مشاهدة على مستوى البلاد.

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