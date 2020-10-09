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"العثيمين" يهنئ مشعل الصباح بمناسبة اختياره ولياً لعهد الكويت

أكد حرص منظمة "التعاون الإسلامي" على العلاقات الثنائية

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اختياره وليًا للعهد.

وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق والسداد، مؤكداً حرص المنظمة على مواصلة العمل في سبيل توطيد العلاقات الثنائية التي تربط بين المنظمة ودولة الكويت لما فيه خير الأمة الإسلامية وشعوبها.

يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين" يهنئ مشعل الصباح بمناسبة اختياره ولياً لعهد الكويت
سبق

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اختياره وليًا للعهد.

وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق والسداد، مؤكداً حرص المنظمة على مواصلة العمل في سبيل توطيد العلاقات الثنائية التي تربط بين المنظمة ودولة الكويت لما فيه خير الأمة الإسلامية وشعوبها.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
03:16 PM

"العثيمين" يهنئ مشعل الصباح بمناسبة اختياره ولياً لعهد الكويت

أكد حرص منظمة "التعاون الإسلامي" على العلاقات الثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اختياره وليًا للعهد.

وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق والسداد، مؤكداً حرص المنظمة على مواصلة العمل في سبيل توطيد العلاقات الثنائية التي تربط بين المنظمة ودولة الكويت لما فيه خير الأمة الإسلامية وشعوبها.

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