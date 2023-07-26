الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس "السبسي"

بعد قليل من إعلان عائلته نقله للمستشفى مجدداً

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وكانت عائلة "السبسي" قد أعلنت في وقت سابق اليوم نقله للمستشفى مجدداً بعد مرور شهر تقريباً على الوعكة الصحية التي كان تعرض لها في يونيو.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الشهر الماضي نقل "السبسي" إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

ويبلغ "السبسي" من العمر 92 عاماً، وكان قد أعلن في أبريل الماضي عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.