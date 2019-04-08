أغلقت عليها المطبخ وبيدها سكين .. محاولة انتحار فاشلة لخادمة بجدة

حادث سيطر عليه الأمن بعد بلاغ من كفيلها .. جرح وتهدئة وتحفظ وتسليم

نجحت الجهات الأمنية بجدة، في السيطرة على عاملة منزلية أغلقت على نفسها باب المطبخ بمنزل كفيلها، وبيدها سكين ناوية الانتحار.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية باشرت حادثة محاولة انتحار بحي أبحر الشمالية لعاملة منزلية من الجنسية الفلبينية، أغلقت باب المطبخ على نفسها في منزل كفيلها، وبيدها آلة حادة "سكين".

وعند انتقال الجهات الأمنية للموقع بعد تلقيها البلاغ من صاحب المنزل، الذي أفاد بأن مكفولته أغلقت على نفسها باب المطبخ ورفضت فتحه، لافتاً إلى أنها تنوي الانتحار.

وبعد أخذ الإقرار على صاحب المنزل، من قِبل الجهات الأمنية، التي حضرت للموقع على الفور، تمّ الدخول السريع للمنزل وفتح باب المطبخ؛ حيث وُجدت الخادمة وبها جرح متوسط بيدها اليمنى، وتمّت تهدئتها والتحفظ على السكين التي بحوزتها.

وحضر الهلال الأحمر السعودي للموقع وتولى معالجتها بالموقع، ومن ثم تمّ تسليمها للمركز لإكمال اللازم.