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اليوم .. بدء عرض أولى حلقات برنامج الحصن الشهير بالنسخة السعودية

تم تصويره في مدينة الرياض من خلال بناء حصن بتصميم تراثي عربي

تبدأ قناة MBC1 اليوم الأربعاء عرض أولى حلقات البرنامج الشهير الحصن وقلعة تاكيشيب (النسخة السعودية)، الذي تم تصويره في مدينة الرياض من خلال بناء حصن بتصميم تراثي عربي.

وقالت القناة من خلال صفحتها على "تويتر": بدءًا من اليوم الأربعاء سيتم عرض منافسات برنامج الحصن بنسخته السعودية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء. وأرفقت مقطع فيديو قصيرًا، يُظهر جانبًا من المنافسة.

يُشار إلى أن برنامج "الحصن" الياباني الشهير هو برنامج مسابقات وألعاب ترفيهي، تمت ترجمته ودبلجته إلى العربية، وعرض على شاشات تليفزيونات العديد من الدول العربية. وقد أُقيم منذ عام 1986 إلى عام 1990، ولاقى صدى عربيًّا وعالميًّا كبيرًا، وتوقف بثه منذ 1990 حتى إعلان المملكة العربية السعودية عودته مجددًا من فوق أراضيها.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قد أعلن موعد انطلاق برنامج الحصن الشهير في السعودية، لافتًا إلى أنه سيكون في سبتمبر المقبل على شاشة التلفزيون السعودي.

و"الحصن" هو برنامج مسابقات ترفيهي ياباني شهير، أُقيم لأول مرة عام 1986، واستمر إلى 1990، وعُرض على جزأَين، وشارك فيه الآلاف من اليابان، وحظي بمشاهدات وشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم.

وكان عقد شراكة تم توقيعه عام 2017 مع الشركة اليابانية في طوكيو لتنفيذ مشروع بناء قلعة "تاكيشي" التي عرفها العالم في البرنامج الشهير "الحصن" في العاصمة الرياض.

وصدر بيان توضيحي وقتها مشيرًا إلى أن بناء القلعة سيستغرق 10 أشهر، وستكون مستوحاة من التراث العربي، وأن المسابقة أسبوعية بواقع 13 جولة، تضم أكثر من 50 تحديًا ما بين تحديات قديمة وجديدة مخصصة للمشروع، مع تحدٍّ جديد كل أسبوع، إضافة إلى إنتاج المسابقات كعمل تلفزيوني ضخم.

وأوضح البيان أن البرنامج سيبث بواقع 13 حلقة في جميع الدول العربية، وسيستقبل أعدادًا كبيرة من المشاركين كل أسبوع، وهناك متسابقون من جميع الدول العربية لكل فئات المجتمع، وتخصيص جوائز ضخمة للمشاركين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم .. بدء عرض أولى حلقات برنامج الحصن الشهير بالنسخة السعودية
سبق

تبدأ قناة MBC1 اليوم الأربعاء عرض أولى حلقات البرنامج الشهير الحصن وقلعة تاكيشيب (النسخة السعودية)، الذي تم تصويره في مدينة الرياض من خلال بناء حصن بتصميم تراثي عربي.

وقالت القناة من خلال صفحتها على "تويتر": بدءًا من اليوم الأربعاء سيتم عرض منافسات برنامج الحصن بنسخته السعودية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء. وأرفقت مقطع فيديو قصيرًا، يُظهر جانبًا من المنافسة.

يُشار إلى أن برنامج "الحصن" الياباني الشهير هو برنامج مسابقات وألعاب ترفيهي، تمت ترجمته ودبلجته إلى العربية، وعرض على شاشات تليفزيونات العديد من الدول العربية. وقد أُقيم منذ عام 1986 إلى عام 1990، ولاقى صدى عربيًّا وعالميًّا كبيرًا، وتوقف بثه منذ 1990 حتى إعلان المملكة العربية السعودية عودته مجددًا من فوق أراضيها.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قد أعلن موعد انطلاق برنامج الحصن الشهير في السعودية، لافتًا إلى أنه سيكون في سبتمبر المقبل على شاشة التلفزيون السعودي.

و"الحصن" هو برنامج مسابقات ترفيهي ياباني شهير، أُقيم لأول مرة عام 1986، واستمر إلى 1990، وعُرض على جزأَين، وشارك فيه الآلاف من اليابان، وحظي بمشاهدات وشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم.

وكان عقد شراكة تم توقيعه عام 2017 مع الشركة اليابانية في طوكيو لتنفيذ مشروع بناء قلعة "تاكيشي" التي عرفها العالم في البرنامج الشهير "الحصن" في العاصمة الرياض.

وصدر بيان توضيحي وقتها مشيرًا إلى أن بناء القلعة سيستغرق 10 أشهر، وستكون مستوحاة من التراث العربي، وأن المسابقة أسبوعية بواقع 13 جولة، تضم أكثر من 50 تحديًا ما بين تحديات قديمة وجديدة مخصصة للمشروع، مع تحدٍّ جديد كل أسبوع، إضافة إلى إنتاج المسابقات كعمل تلفزيوني ضخم.

وأوضح البيان أن البرنامج سيبث بواقع 13 حلقة في جميع الدول العربية، وسيستقبل أعدادًا كبيرة من المشاركين كل أسبوع، وهناك متسابقون من جميع الدول العربية لكل فئات المجتمع، وتخصيص جوائز ضخمة للمشاركين.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
12:53 AM

اليوم .. بدء عرض أولى حلقات برنامج الحصن الشهير بالنسخة السعودية

تم تصويره في مدينة الرياض من خلال بناء حصن بتصميم تراثي عربي

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
11
30,483

تبدأ قناة MBC1 اليوم الأربعاء عرض أولى حلقات البرنامج الشهير الحصن وقلعة تاكيشيب (النسخة السعودية)، الذي تم تصويره في مدينة الرياض من خلال بناء حصن بتصميم تراثي عربي.

وقالت القناة من خلال صفحتها على "تويتر": بدءًا من اليوم الأربعاء سيتم عرض منافسات برنامج الحصن بنسخته السعودية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء. وأرفقت مقطع فيديو قصيرًا، يُظهر جانبًا من المنافسة.

يُشار إلى أن برنامج "الحصن" الياباني الشهير هو برنامج مسابقات وألعاب ترفيهي، تمت ترجمته ودبلجته إلى العربية، وعرض على شاشات تليفزيونات العديد من الدول العربية. وقد أُقيم منذ عام 1986 إلى عام 1990، ولاقى صدى عربيًّا وعالميًّا كبيرًا، وتوقف بثه منذ 1990 حتى إعلان المملكة العربية السعودية عودته مجددًا من فوق أراضيها.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قد أعلن موعد انطلاق برنامج الحصن الشهير في السعودية، لافتًا إلى أنه سيكون في سبتمبر المقبل على شاشة التلفزيون السعودي.

و"الحصن" هو برنامج مسابقات ترفيهي ياباني شهير، أُقيم لأول مرة عام 1986، واستمر إلى 1990، وعُرض على جزأَين، وشارك فيه الآلاف من اليابان، وحظي بمشاهدات وشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم.

وكان عقد شراكة تم توقيعه عام 2017 مع الشركة اليابانية في طوكيو لتنفيذ مشروع بناء قلعة "تاكيشي" التي عرفها العالم في البرنامج الشهير "الحصن" في العاصمة الرياض.

وصدر بيان توضيحي وقتها مشيرًا إلى أن بناء القلعة سيستغرق 10 أشهر، وستكون مستوحاة من التراث العربي، وأن المسابقة أسبوعية بواقع 13 جولة، تضم أكثر من 50 تحديًا ما بين تحديات قديمة وجديدة مخصصة للمشروع، مع تحدٍّ جديد كل أسبوع، إضافة إلى إنتاج المسابقات كعمل تلفزيوني ضخم.

وأوضح البيان أن البرنامج سيبث بواقع 13 حلقة في جميع الدول العربية، وسيستقبل أعدادًا كبيرة من المشاركين كل أسبوع، وهناك متسابقون من جميع الدول العربية لكل فئات المجتمع، وتخصيص جوائز ضخمة للمشاركين.

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