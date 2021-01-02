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"الصحة": تسجيل 101 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 182 خلال الـ24 ساعة الماضية

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

ضمن 5 من الممرضين يقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية للمراجعين

بادرت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بتنفيذ تدريب عملي على كيفية أخذ العينات الطبية لفحص الـ PCR للمرضى المشتبه بهم بفيروس "كورونا".

وجاء العمل بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية على تدريب كادر من العيادات تضمن خمسة من الممرضين ليقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية لمراجعي العيادات مع الأخذ بكافة تدابير ضبط العدوى وإجراءات السلامة العامة.

وبلغ العدد الإجمالي للعينات 93 عينة، سيتم إرسالها للمختبر التابع لوزارة الصحة الأردنية للكشف عن نتائج العينات.

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عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"
سبق

بادرت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بتنفيذ تدريب عملي على كيفية أخذ العينات الطبية لفحص الـ PCR للمرضى المشتبه بهم بفيروس "كورونا".

وجاء العمل بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية على تدريب كادر من العيادات تضمن خمسة من الممرضين ليقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية لمراجعي العيادات مع الأخذ بكافة تدابير ضبط العدوى وإجراءات السلامة العامة.

وبلغ العدد الإجمالي للعينات 93 عينة، سيتم إرسالها للمختبر التابع لوزارة الصحة الأردنية للكشف عن نتائج العينات.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
03:04 PM

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

ضمن 5 من الممرضين يقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية للمراجعين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بادرت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بتنفيذ تدريب عملي على كيفية أخذ العينات الطبية لفحص الـ PCR للمرضى المشتبه بهم بفيروس "كورونا".

وجاء العمل بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية على تدريب كادر من العيادات تضمن خمسة من الممرضين ليقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية لمراجعي العيادات مع الأخذ بكافة تدابير ضبط العدوى وإجراءات السلامة العامة.

وبلغ العدد الإجمالي للعينات 93 عينة، سيتم إرسالها للمختبر التابع لوزارة الصحة الأردنية للكشف عن نتائج العينات.

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