النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التنقيب عن مواد تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية

شركة أسترالية تستثمر 3 مليارات دولار في استكشاف المعادن

تخطط شركة أسترالية لاستثمار ثلاثة مليارات دولار في المملكة العربية السعودية في رهان على المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية، وسيكون إنفاق الشركة على بناء مصانع لمعالجة المعادن بما في ذلك الليثيوم والنيكل، ثم التوسع في استكشاف معادن البطاريات.

وستكون هذه واحدة من أولى الصفقات الكبرى منذ أن أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا لجذب الاستثمارات في مجال التعدين في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تنويع اقتصادها.

وقال مايكل نايلور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "EV Metals Group Plc" في حديثه لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية: "لدينا المعرفة والتكنولوجيا والقدرات التقنية التي نوفرها للمملكة للتنقيب عن هذه المعادن"، مشيرًا إلى أنهم متفائلون بأنهم سيجدون رواسب كبيرة من المواد المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية".

وأشار "نايلور" إلى أن منشآت المعالجة سيتم تطويرها خلال السنوات التسع المقبلة، كم أن الشركة لديها أيضًا أكثر من 15 طلبًا للحصول على تراخيص استكشاف في المملكة، وتبحث عن رواسب من الليثيوم والنيكل والكوبالت، مضيفًا أن الشركة تعمل على تطوير منشأة معالجة المواد الكيميائية للبطاريات؛ بهدف توفير مجموعة محتملة لتصنيع السيارات في المملكة.

وتعد المملكة العربية السعودية منتجًا كبيرًا للألمنيوم، وتتوسع في إنتاج الذهب، كما أن لديها أكثر من تريليون دولار من المعادن غير المستغلة، وتتطلع لجذب المستثمرين الأجانب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التنقيب عن مواد تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية
سبق

تخطط شركة أسترالية لاستثمار ثلاثة مليارات دولار في المملكة العربية السعودية في رهان على المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية، وسيكون إنفاق الشركة على بناء مصانع لمعالجة المعادن بما في ذلك الليثيوم والنيكل، ثم التوسع في استكشاف معادن البطاريات.

وستكون هذه واحدة من أولى الصفقات الكبرى منذ أن أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا لجذب الاستثمارات في مجال التعدين في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تنويع اقتصادها.

وقال مايكل نايلور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "EV Metals Group Plc" في حديثه لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية: "لدينا المعرفة والتكنولوجيا والقدرات التقنية التي نوفرها للمملكة للتنقيب عن هذه المعادن"، مشيرًا إلى أنهم متفائلون بأنهم سيجدون رواسب كبيرة من المواد المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية".

وأشار "نايلور" إلى أن منشآت المعالجة سيتم تطويرها خلال السنوات التسع المقبلة، كم أن الشركة لديها أيضًا أكثر من 15 طلبًا للحصول على تراخيص استكشاف في المملكة، وتبحث عن رواسب من الليثيوم والنيكل والكوبالت، مضيفًا أن الشركة تعمل على تطوير منشأة معالجة المواد الكيميائية للبطاريات؛ بهدف توفير مجموعة محتملة لتصنيع السيارات في المملكة.

وتعد المملكة العربية السعودية منتجًا كبيرًا للألمنيوم، وتتوسع في إنتاج الذهب، كما أن لديها أكثر من تريليون دولار من المعادن غير المستغلة، وتتطلع لجذب المستثمرين الأجانب.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
10:52 PM

التنقيب عن مواد تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية

شركة أسترالية تستثمر 3 مليارات دولار في استكشاف المعادن

A A A
خالد علي - الرياض
1
2,361

تخطط شركة أسترالية لاستثمار ثلاثة مليارات دولار في المملكة العربية السعودية في رهان على المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية، وسيكون إنفاق الشركة على بناء مصانع لمعالجة المعادن بما في ذلك الليثيوم والنيكل، ثم التوسع في استكشاف معادن البطاريات.

وستكون هذه واحدة من أولى الصفقات الكبرى منذ أن أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا لجذب الاستثمارات في مجال التعدين في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تنويع اقتصادها.

وقال مايكل نايلور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "EV Metals Group Plc" في حديثه لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية: "لدينا المعرفة والتكنولوجيا والقدرات التقنية التي نوفرها للمملكة للتنقيب عن هذه المعادن"، مشيرًا إلى أنهم متفائلون بأنهم سيجدون رواسب كبيرة من المواد المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية".

وأشار "نايلور" إلى أن منشآت المعالجة سيتم تطويرها خلال السنوات التسع المقبلة، كم أن الشركة لديها أيضًا أكثر من 15 طلبًا للحصول على تراخيص استكشاف في المملكة، وتبحث عن رواسب من الليثيوم والنيكل والكوبالت، مضيفًا أن الشركة تعمل على تطوير منشأة معالجة المواد الكيميائية للبطاريات؛ بهدف توفير مجموعة محتملة لتصنيع السيارات في المملكة.

وتعد المملكة العربية السعودية منتجًا كبيرًا للألمنيوم، وتتوسع في إنتاج الذهب، كما أن لديها أكثر من تريليون دولار من المعادن غير المستغلة، وتتطلع لجذب المستثمرين الأجانب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,034
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,612

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة