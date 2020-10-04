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استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت"

وفق نصائح قدمتها "الغذاء والدواء" و"الجمارك السعودية"

نصحت كلٌ من الهيئة العامة للغذاء والدواء والجمارك السعودية، الراغبين في شراء منتجات غذائية "بشكل شخصي" من أي من المتاجر الإلكترونية العالمية، بالحرص على ثلاثة أمور والتأكد من توفرها؛ حتى لا تتعرض بضاعته لأي خلل أو مخالفة.

وتتمثل الأمور الثلاثة في: التأكد من عدم احتواء المنتج على مواد مضافة غير مسموح بها، أو محظورة في الأغذية، كما يجب التأكد من ألا تكون السلعة من المنتجات التي صدر بخصوصها تحذير أو سحب من الأسواق لمشكلة ما.

كما يجب على المتسوق من مواقع الإنترنت الأخذ بعين الاعتبار احتمالية تغيّر بعض صفات المادة الغذائية لتذبذب درجة الحرارة أثناء النقل والتخزين.

وتأتي تلك النصائح ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها الجمارك السعودية بعنوان "#استوردها_صح"؛ بهدف تعزيز الوعي لدى جميع عملائها بشكل عام والمستوردين الجدد على وجه الخصوص بمتطلبات الفسح اللازمة للبضائع المقيدة التي يستوجب قبل البدء بعملية استيرادها استيفاء متطلبات ضرورية يجب توفيرها من الجهات المعنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت"
سبق

نصحت كلٌ من الهيئة العامة للغذاء والدواء والجمارك السعودية، الراغبين في شراء منتجات غذائية "بشكل شخصي" من أي من المتاجر الإلكترونية العالمية، بالحرص على ثلاثة أمور والتأكد من توفرها؛ حتى لا تتعرض بضاعته لأي خلل أو مخالفة.

وتتمثل الأمور الثلاثة في: التأكد من عدم احتواء المنتج على مواد مضافة غير مسموح بها، أو محظورة في الأغذية، كما يجب التأكد من ألا تكون السلعة من المنتجات التي صدر بخصوصها تحذير أو سحب من الأسواق لمشكلة ما.

كما يجب على المتسوق من مواقع الإنترنت الأخذ بعين الاعتبار احتمالية تغيّر بعض صفات المادة الغذائية لتذبذب درجة الحرارة أثناء النقل والتخزين.

وتأتي تلك النصائح ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها الجمارك السعودية بعنوان "#استوردها_صح"؛ بهدف تعزيز الوعي لدى جميع عملائها بشكل عام والمستوردين الجدد على وجه الخصوص بمتطلبات الفسح اللازمة للبضائع المقيدة التي يستوجب قبل البدء بعملية استيرادها استيفاء متطلبات ضرورية يجب توفيرها من الجهات المعنية

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
06:33 PM

استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت"

وفق نصائح قدمتها "الغذاء والدواء" و"الجمارك السعودية"

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فهد الغبيوي - الرياض
0
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نصحت كلٌ من الهيئة العامة للغذاء والدواء والجمارك السعودية، الراغبين في شراء منتجات غذائية "بشكل شخصي" من أي من المتاجر الإلكترونية العالمية، بالحرص على ثلاثة أمور والتأكد من توفرها؛ حتى لا تتعرض بضاعته لأي خلل أو مخالفة.

وتتمثل الأمور الثلاثة في: التأكد من عدم احتواء المنتج على مواد مضافة غير مسموح بها، أو محظورة في الأغذية، كما يجب التأكد من ألا تكون السلعة من المنتجات التي صدر بخصوصها تحذير أو سحب من الأسواق لمشكلة ما.

كما يجب على المتسوق من مواقع الإنترنت الأخذ بعين الاعتبار احتمالية تغيّر بعض صفات المادة الغذائية لتذبذب درجة الحرارة أثناء النقل والتخزين.

وتأتي تلك النصائح ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها الجمارك السعودية بعنوان "#استوردها_صح"؛ بهدف تعزيز الوعي لدى جميع عملائها بشكل عام والمستوردين الجدد على وجه الخصوص بمتطلبات الفسح اللازمة للبضائع المقيدة التي يستوجب قبل البدء بعملية استيرادها استيفاء متطلبات ضرورية يجب توفيرها من الجهات المعنية

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