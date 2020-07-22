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9487 مستفيدة من "التدريب الصيفي" لشاغلات الوظائف التعليمية بالمدينة

الخطة التدريبية للأسبوع الثاني تَضَمّنت تنفيذ 65 برنامجًا في 13 تخصصًا

بلغ عدد المستفيدات من برامج التدريب الصيفي التي نفّذتها إدارة التدريب والابتعاث للبنات بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الثاني لخطة التدريب، 9487 مستفيدة من شاغلات الوظائف التعليمية.

وشملت الخطة التدريبية للأسبوع التدريبي الثاني، تنفيذ 65 برنامجًا في 13 تخصصًا تعليميًّا وإداريًّا، قدمتها 32 مدربة معتمدة، بواقع 520 ساعة تدريب، جرى تنفيذها عن بُعد، عبر البث الإلكتروني المباشر عبر منصة "زوم".

وتنفذ إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المدينة المنورة حاليًا الخطة التدريبية للأسبوع التدريبي الثالث التي تشمل 64 برنامجًا تدريبيًّا، تقدمه 33 مدربة معتمدة، ويشارك فيه 6400 متدربة من شاغلات الوظائف التعليمية، بواقع 512 ساعة تدريبية.

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9487 مستفيدة من "التدريب الصيفي" لشاغلات الوظائف التعليمية بالمدينة
سبق

بلغ عدد المستفيدات من برامج التدريب الصيفي التي نفّذتها إدارة التدريب والابتعاث للبنات بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الثاني لخطة التدريب، 9487 مستفيدة من شاغلات الوظائف التعليمية.

وشملت الخطة التدريبية للأسبوع التدريبي الثاني، تنفيذ 65 برنامجًا في 13 تخصصًا تعليميًّا وإداريًّا، قدمتها 32 مدربة معتمدة، بواقع 520 ساعة تدريب، جرى تنفيذها عن بُعد، عبر البث الإلكتروني المباشر عبر منصة "زوم".

وتنفذ إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المدينة المنورة حاليًا الخطة التدريبية للأسبوع التدريبي الثالث التي تشمل 64 برنامجًا تدريبيًّا، تقدمه 33 مدربة معتمدة، ويشارك فيه 6400 متدربة من شاغلات الوظائف التعليمية، بواقع 512 ساعة تدريبية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
10:13 AM

9487 مستفيدة من "التدريب الصيفي" لشاغلات الوظائف التعليمية بالمدينة

الخطة التدريبية للأسبوع الثاني تَضَمّنت تنفيذ 65 برنامجًا في 13 تخصصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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بلغ عدد المستفيدات من برامج التدريب الصيفي التي نفّذتها إدارة التدريب والابتعاث للبنات بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الثاني لخطة التدريب، 9487 مستفيدة من شاغلات الوظائف التعليمية.

وشملت الخطة التدريبية للأسبوع التدريبي الثاني، تنفيذ 65 برنامجًا في 13 تخصصًا تعليميًّا وإداريًّا، قدمتها 32 مدربة معتمدة، بواقع 520 ساعة تدريب، جرى تنفيذها عن بُعد، عبر البث الإلكتروني المباشر عبر منصة "زوم".

وتنفذ إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المدينة المنورة حاليًا الخطة التدريبية للأسبوع التدريبي الثالث التي تشمل 64 برنامجًا تدريبيًّا، تقدمه 33 مدربة معتمدة، ويشارك فيه 6400 متدربة من شاغلات الوظائف التعليمية، بواقع 512 ساعة تدريبية.

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