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النقد: نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بأكثر من 5% مقارنة بالربع الثاني من 2019

قالت: انخفاض معدلات الخسائر لكلّ من التأمين الصحي والمركبات اللذين يمثلان الحصة الأكبر

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إصدار التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020م، والذي يُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق. وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من عام 2020م، حيث نما إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بأكثر من 5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2019م، كذلك ارتفع صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بارتفاع دخل عمليات التأمين. كما أشار التقرير إلى تحسن هامش الملاءة المالية للقطاع حيث بلغ 172%، إضافة إلى انخفاض المعدّل المجمّع إلى 87.3%، وانخفاض معدلات الخسائر لكلّ من التأمين الصحي وتأمين المركبات اللذين يمثلان الحصة الأكبر من قطاع التأمين.

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النقد: نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بأكثر من 5% مقارنة بالربع الثاني من 2019
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إصدار التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020م، والذي يُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق. وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من عام 2020م، حيث نما إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بأكثر من 5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2019م، كذلك ارتفع صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بارتفاع دخل عمليات التأمين. كما أشار التقرير إلى تحسن هامش الملاءة المالية للقطاع حيث بلغ 172%، إضافة إلى انخفاض المعدّل المجمّع إلى 87.3%، وانخفاض معدلات الخسائر لكلّ من التأمين الصحي وتأمين المركبات اللذين يمثلان الحصة الأكبر من قطاع التأمين.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
03:28 PM

النقد: نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بأكثر من 5% مقارنة بالربع الثاني من 2019

قالت: انخفاض معدلات الخسائر لكلّ من التأمين الصحي والمركبات اللذين يمثلان الحصة الأكبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إصدار التقرير ربع السنوي عن أداء قطاع التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020م، والذي يُبرز النتائج المتعلقة بهذا الربع ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق. وتأتي هذه الخطوة، كجزء من التزام مؤسسة النقد بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من عام 2020م، حيث نما إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بأكثر من 5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2019م، كذلك ارتفع صافي الدخل للقطاع مدفوعًا بارتفاع دخل عمليات التأمين. كما أشار التقرير إلى تحسن هامش الملاءة المالية للقطاع حيث بلغ 172%، إضافة إلى انخفاض المعدّل المجمّع إلى 87.3%، وانخفاض معدلات الخسائر لكلّ من التأمين الصحي وتأمين المركبات اللذين يمثلان الحصة الأكبر من قطاع التأمين.

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