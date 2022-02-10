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ماذا عن حشود الحدود؟.. رئيس المخابرات الروسية: لا نضمر أي خطط عدائية ضد أوكرانيا

"ناريشكين" اتهم الغرب بـ"التضليل"

قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم (الخميس): "إن روسيا لا تضمر أي خطط عدائية تجاه أوكرانيا، والتقارير في هذا الشأن تضليل من الغرب"، ما يتناقض تماماً مع الحجم الكبير للقوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضاف "ناريشكين" للصحفيين: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا، لقد رأينا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة، والخطيرة جدًا، بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وتعتبر روسيا أن الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات لهجوم عسكري على أوكرانيا، ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو قرب الحدود الروسية.

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين

الرئيسية/ أخبار العالم

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ماذا عن حشود الحدود؟.. رئيس المخابرات الروسية: لا نضمر أي خطط عدائية ضد أوكرانيا
سبق

قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم (الخميس): "إن روسيا لا تضمر أي خطط عدائية تجاه أوكرانيا، والتقارير في هذا الشأن تضليل من الغرب"، ما يتناقض تماماً مع الحجم الكبير للقوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضاف "ناريشكين" للصحفيين: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا، لقد رأينا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة، والخطيرة جدًا، بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وتعتبر روسيا أن الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات لهجوم عسكري على أوكرانيا، ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو قرب الحدود الروسية.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
03:24 PM

ماذا عن حشود الحدود؟.. رئيس المخابرات الروسية: لا نضمر أي خطط عدائية ضد أوكرانيا

"ناريشكين" اتهم الغرب بـ"التضليل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم (الخميس): "إن روسيا لا تضمر أي خطط عدائية تجاه أوكرانيا، والتقارير في هذا الشأن تضليل من الغرب"، ما يتناقض تماماً مع الحجم الكبير للقوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضاف "ناريشكين" للصحفيين: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا، لقد رأينا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة، والخطيرة جدًا، بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وتعتبر روسيا أن الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات لهجوم عسكري على أوكرانيا، ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو قرب الحدود الروسية.

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