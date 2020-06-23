النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

ألف دولار لتصفيف شعرك.. و1200 زبون في قائمة الانتظار

بينما نيويورك تتباهي بهزيمة كورونا

بعد كورونا ستدفع ألف دولار مقابل تصفيف شعرك في هذا الصالون الفاخر بمدينة نيويورك الأمريكية، أما الصدمة الثانية فإن أمامك 1200 زبون عليك انتظارهم، قبل أن يأتي دورك.

وقالت وكالة "رويترز"، أصبح وضع الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة من القواعد المرعية قبل قص الشعر مقابل ألف دولار في صالون جوليان فاريل الفاخر، الذي فتح أبوابه مجددًا مع انتقال مدينة نيويورك إلى مرحلة متقدمة من استئناف النشاط بعد الإغلاق جراء تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وبدأ كبار مصففي الشعر في الصالون الأنيق الواقع في الجانب الشرقي من مانهاتن العليا يتعاملون مع قائمة انتظار تضم 1200 من الزبائن يريدون تصفيف شعورهم الشعثاء بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

قالت سوزان وارين، وهي جالسة على مقعد للتصفيف وقد أزاحت الكمامة للتحدث مع مراسل رويترز "إنه يستحق كل بنس، لأنه يعتني بك بكل سهولة".

يبدأ هذا الشعور الرائع بتطهير اليدين ووضع الكمامة في محاولة للحفاظ على الواقع الجديد الذي تتباهى به نيويورك باعتبارها الولاية الأمريكية ذات معدل الإصابة الأقل بفيروس كورونا، وهي التي كانت قبل شهور قليلة فحسب بؤرة الجائحة.

وقالت سيلين فاريل، الرئيس التنفيذي للصالون وزوجة جوليان، مصفف الشعر الرئيسي: "لحظة وصول الزبون نقوم بقياس درجة حرارته من على الباب".

ومضت تقول: "الزبائن يضعون حقائبهم في كيس بلاستيكي. نعطي لهم مناديل مبللة من أجل تنظيف الهواتف المحمولة والنظارات. وبالطبع يتعين على الجميع وضع كمامات، ونوصي بغسل اليدين وتعقيمهما".

وتوقعت فاريل زيادة الإقبال رغم الكلفة الكبيرة.

وقالت: "لدينا قائمة انتظار طويلة. الناس يتواصلون تلفونيًا وبالبريد الإلكتروني وبالرسائل النصية. الاتصال لا يتوقف".

وعبر جوليان فاريل عن سعادته بالعودة للعمل مع معاودة فتح مانهاتن تدريجيًا.

وقال: "1200 شخص في قائمة الانتظار.. أخيرًا، اليوم نحن نعيش".

الرئيسية/ محطات

اعلان
ألف دولار لتصفيف شعرك.. و1200 زبون في قائمة الانتظار
سبق

بعد كورونا ستدفع ألف دولار مقابل تصفيف شعرك في هذا الصالون الفاخر بمدينة نيويورك الأمريكية، أما الصدمة الثانية فإن أمامك 1200 زبون عليك انتظارهم، قبل أن يأتي دورك.

وقالت وكالة "رويترز"، أصبح وضع الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة من القواعد المرعية قبل قص الشعر مقابل ألف دولار في صالون جوليان فاريل الفاخر، الذي فتح أبوابه مجددًا مع انتقال مدينة نيويورك إلى مرحلة متقدمة من استئناف النشاط بعد الإغلاق جراء تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وبدأ كبار مصففي الشعر في الصالون الأنيق الواقع في الجانب الشرقي من مانهاتن العليا يتعاملون مع قائمة انتظار تضم 1200 من الزبائن يريدون تصفيف شعورهم الشعثاء بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

قالت سوزان وارين، وهي جالسة على مقعد للتصفيف وقد أزاحت الكمامة للتحدث مع مراسل رويترز "إنه يستحق كل بنس، لأنه يعتني بك بكل سهولة".

يبدأ هذا الشعور الرائع بتطهير اليدين ووضع الكمامة في محاولة للحفاظ على الواقع الجديد الذي تتباهى به نيويورك باعتبارها الولاية الأمريكية ذات معدل الإصابة الأقل بفيروس كورونا، وهي التي كانت قبل شهور قليلة فحسب بؤرة الجائحة.

وقالت سيلين فاريل، الرئيس التنفيذي للصالون وزوجة جوليان، مصفف الشعر الرئيسي: "لحظة وصول الزبون نقوم بقياس درجة حرارته من على الباب".

ومضت تقول: "الزبائن يضعون حقائبهم في كيس بلاستيكي. نعطي لهم مناديل مبللة من أجل تنظيف الهواتف المحمولة والنظارات. وبالطبع يتعين على الجميع وضع كمامات، ونوصي بغسل اليدين وتعقيمهما".

وتوقعت فاريل زيادة الإقبال رغم الكلفة الكبيرة.

وقالت: "لدينا قائمة انتظار طويلة. الناس يتواصلون تلفونيًا وبالبريد الإلكتروني وبالرسائل النصية. الاتصال لا يتوقف".

وعبر جوليان فاريل عن سعادته بالعودة للعمل مع معاودة فتح مانهاتن تدريجيًا.

وقال: "1200 شخص في قائمة الانتظار.. أخيرًا، اليوم نحن نعيش".

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
02:54 PM

ألف دولار لتصفيف شعرك.. و1200 زبون في قائمة الانتظار

بينما نيويورك تتباهي بهزيمة كورونا

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
3,854

بعد كورونا ستدفع ألف دولار مقابل تصفيف شعرك في هذا الصالون الفاخر بمدينة نيويورك الأمريكية، أما الصدمة الثانية فإن أمامك 1200 زبون عليك انتظارهم، قبل أن يأتي دورك.

وقالت وكالة "رويترز"، أصبح وضع الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة من القواعد المرعية قبل قص الشعر مقابل ألف دولار في صالون جوليان فاريل الفاخر، الذي فتح أبوابه مجددًا مع انتقال مدينة نيويورك إلى مرحلة متقدمة من استئناف النشاط بعد الإغلاق جراء تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وبدأ كبار مصففي الشعر في الصالون الأنيق الواقع في الجانب الشرقي من مانهاتن العليا يتعاملون مع قائمة انتظار تضم 1200 من الزبائن يريدون تصفيف شعورهم الشعثاء بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

قالت سوزان وارين، وهي جالسة على مقعد للتصفيف وقد أزاحت الكمامة للتحدث مع مراسل رويترز "إنه يستحق كل بنس، لأنه يعتني بك بكل سهولة".

يبدأ هذا الشعور الرائع بتطهير اليدين ووضع الكمامة في محاولة للحفاظ على الواقع الجديد الذي تتباهى به نيويورك باعتبارها الولاية الأمريكية ذات معدل الإصابة الأقل بفيروس كورونا، وهي التي كانت قبل شهور قليلة فحسب بؤرة الجائحة.

وقالت سيلين فاريل، الرئيس التنفيذي للصالون وزوجة جوليان، مصفف الشعر الرئيسي: "لحظة وصول الزبون نقوم بقياس درجة حرارته من على الباب".

ومضت تقول: "الزبائن يضعون حقائبهم في كيس بلاستيكي. نعطي لهم مناديل مبللة من أجل تنظيف الهواتف المحمولة والنظارات. وبالطبع يتعين على الجميع وضع كمامات، ونوصي بغسل اليدين وتعقيمهما".

وتوقعت فاريل زيادة الإقبال رغم الكلفة الكبيرة.

وقالت: "لدينا قائمة انتظار طويلة. الناس يتواصلون تلفونيًا وبالبريد الإلكتروني وبالرسائل النصية. الاتصال لا يتوقف".

وعبر جوليان فاريل عن سعادته بالعودة للعمل مع معاودة فتح مانهاتن تدريجيًا.

وقال: "1200 شخص في قائمة الانتظار.. أخيرًا، اليوم نحن نعيش".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,328
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,229
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,486

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة