الإجمالي تجاوز 90 ألفًا.. 2122 حالة شفاء جديدة من كورونا
تقرير وزارة الصحة أكد أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 141 ألفًا
تحاوز إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 الـ90 ألفًا في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2122 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4919 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 141 ألف حالة.
فيروس كورونا الجديد
الإجمالي تجاوز 90 ألفًا.. 2122 حالة شفاء جديدة من كورونا
محمد المواسي
سبق
2020-06-17
تحاوز إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 الـ90 ألفًا في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2122 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4919 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 141 ألف حالة.
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:46 PM
الإجمالي تجاوز 90 ألفًا.. 2122 حالة شفاء جديدة من كورونا
تقرير وزارة الصحة أكد أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 141 ألفًا
تحاوز إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 الـ90 ألفًا في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2122 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما سجلت 4919 حالة إصابة جديدة، وبلغ إجمالي الإصابات 141 ألف حالة.